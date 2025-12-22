セガは12月22日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）にてサービス中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』（以下、P5R）の「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」がパーティメンバーとして登場すると発表。シリーズで初めて前衛のバトルメンバーとして登場する2人の活躍に、ぜひ期待しよう。配信日は、2025年12月25日だ。

また、双子の看守登場を記念したスペシャルムービーを公開。こちらもあわせてチェックしてほしい。

▼スペシャルムービー

https://www.youtube.com/watch?v=F3_7JnVGcgs

■ジュスティーヌ＆カロリーヌとは？

看守姿の双子の少女。瓜二つの容姿だが、性格が大きく異なっており、双方とも片目にいかめしい眼帯を帯びている。主人公のことを「新人」と呼び、少し険のある態度と口調で接している。

■「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」の情報を漏れなく伝える公式放送を12月23日に配信！

2025年12月25日より実装予定の「ジュスティーヌ&カロリーヌ」のイベントや、ハーフアニバーサリー関連の情報を紹介する公式放送“Persona X-Stream ver.2.7 ハーフアニバーサリー特別号”を、12月23日21時より配信。

番組では、気になるイベントの詳細や、「ジュスティーヌ&カロリーヌ」の特徴的なバトル性能についてなど、新情報をたっぷり紹介予定。ぜひとも視聴しよう。

●“Persona X-Stream ver.2.7 ハーフアニバーサリー特別号”概要

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=3JCC8xYkgfs

配信日時：2025年12月23日21時開始予定

出演

MC：松澤ネキさん

サブMC：明坂聡美さん（野毛 朋子 役）

宇田洋輔氏（アトラス）:『P5X』チーフプロデュサー

松永純氏（セガ）:『P5X』開発プロデューサー

酒井祐太氏（セガ）:『P5X』運営ディレクター

■リアルで楽しめるコラボレーションが2025年12月25日より開催！

ハーフアニバーサリー＆「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」の登場を記念した各社とのコラボレーション施策を、2025年12月25日より開催。

【「大阪焼肉・ホルモン ふたご」にコラボメニューが登場！】

大人気焼肉チェーン「ふたご」と、“双子（ふたご）”の看守である「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」がコラボレーション。コラボメニュー「『P5X』双子のふたご盛り」を注文した人に、限定ステッカー（シークレットを含む全3種、ランダム配布）をプレゼント。販売期間は、2026年1月21日まで。

【対象店舗】

全国78店舗

※対象店舗一覧は『P5X』公式サイトのお知らせページをご確認ください。

※一部店舗は2026年1月4日から販売開始となります。

※コラボメニュー1品注文につき1枚配布します。

※限定ステッカーの配布は、無くなり次第終了します。

※本キャンペーンについての店舗へのお問いあわせはお控えください。

【「ダーツライブ」で無料の「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」のテーマ（壁紙）が手に入る！】

期間中、ダーツライブ会員なら誰でも獲得できる「0Coinテーマ」にて、「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」のデジタルコンテンツを配布する。

また、『P5X』のビジュアルが背景に表示され、さまざまな演出も楽しめるコラボゲーム“P5X 501”をプレイできる。コラボゲームは、プレイ回数に応じてライブエフェクトやテーマが手に入るほか、ダーツライブ3をプレイした人の中から抽選で5555名に予告状デザインのファンダーツがプレゼントされる。

さらに、『P5X』のテーマやアワードムービーなどのデジタルコンテンツが販売されるほか、『P5R』のデジタルコンテンツの再販も実施。開催期間は、2026年1月28日まで。

【「セガUFOキャッチャーオンライン」に、『P5X』専用ブースが登場！】

毎日1回無料で遊べる“デイリーチャレンジ”に「ジュスティーヌ&カロリーヌ」がデザインされた『P5X』専用ブースが登場。アームを操作し、ボタンプッシュでペルソナを召喚！ 見事成功すると「ジュスティーヌ&カロリーヌ」が褒めてくれるボイスが付いた演出が楽しめるほか、PC版『P5X』で使用可能な「コーヒーエイド」×1がプレゼントされる。開催期間は、2026年1月21日まで。

※デイリーチャレンジのプレイには、電話番号認証が必要です。

※「コーヒーエイド」はアイテムコードでのお渡しです。1アカウントにつき、最大5つまでアイテムコードを交換できます。

※本コラボでは発送を伴う景品はございません。

■総額10万円の「えらべるPay」が当たるキャンペーンを開催！

「ジュスティーヌ&カロリーヌ」参戦を記念し、総額10万円の「えらべるPay」が当たるキャンペーン“『P5X』量刑ルーレット”を開催中。開催期間は、2025年12月27日23時59分まで。

『P5X』公式X（@P5X_Official_JP）をフォローし、ハッシュタグ「#P5X半周年_量刑ルーレット」を付けて半周年の意気込みを投稿すると、その場で抽選の結果が分かる。

さらに、キャラクターたちから、それぞれの個性あふれる“量刑”を言い渡す返信が届く。キャンペーンへは何度でも挑戦可能なので、奮って参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）