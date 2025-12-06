このハイスペックで20万円を切ってきた驚き→49型・アスペクト比32:9・240Hz対応・QD-OLEDパネル搭載のGRAPHTゲーミングディスプレー：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、GRAPHTのゲーミングディスプレー「GR4924COEL-BK」です。

GR4924COEL-BKは、49型・解像度5120×1440ドット・アスペクト比32:9というスーパーウルトラワイドの湾曲ゲーミングディスプレーです。パネルには、量子ドット技術を組み合わせた有機ELパネル「QD-OLED」を採用し、豊かな色彩表現と超低遅延を実現しています。

27型WQHDディスプレーを2台並べたものとほぼ同じ表示領域があり、ベゼルによる分断のない広い画面を余すことなく活用できます。これならゲームだけでなく、仕事での作業効率も上がりそうですね。

パネル部分の主なスペックは、応答速度0.03ms（GTG）、リフレッシュレートは最大240Hzに対応します。色域はsRGBカバー率100%、AdobeRGBカバー率99%、DCI-P3カバー率99.3%と広範囲をカバー。コントラスト比は150万:1で、HDRは「HDR400 True Black」に準拠しています。

入出力端子は、DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1、オーディオ出力、USB 3.0 Type-A×2、USB Type-B（3.0）、USB Type-C（3.1）、LANポートを備えています。USB Type-Cポートは映像入力と最大100WまでのUSB PD給電に対応し、ノートPCへの給電も可能です。

また、サブウーファーを含む2.1chスピーカーシステムも内蔵しているため、GR4924COEL-BK単体で迫力のサウンドを楽しめます。

付属スタンドは、チルトが-5度〜+20度、高さ調整が120mm、スイーベルが-20度〜+20度の可動範囲。100×100mmのVESAマウントにも対応します。サイズはスタンド込みで約1199（W）×361（D）×573（H）mm、ディスプレーの湾曲率は1800R、重量は約13.7kgです。

小山さんいわく、GR4924COEL-BKはレーシングゲームやフライトシミュレーターなどを高い没入感で楽しめるゲーミングディスプレーです。これまで、アスペクト比32:9のスーパーウルトラワイドは選択肢が少なく、高価な製品が多かったところ、高画質のQD-OLEDパネルに240Hz対応という高スペックを備え、20万円を切ってきた本製品はかなりコスパが良いと話しています。

画面を分割するPBP（Picture by Picture）に対応しているため、パソコンから2本のケーブルでつなげば、意図的にデュアルディスプレー構成として扱うことも可能です。フルスクリーンのゲーム画面とブラウザー画面を分けたり、普段の作業でも画面が分けたり、いくつも便利なケースを想像できますね。

発売したばかりということもあり、GR4924COEL-BKの展示機を確認できる店舗はかなり限られます。こういったディスプレーは実物を見ないと感じ取れない部分が多いので、ぜひパソコン工房 大阪日本橋店へ見に行ってみてください！

ASUSマザーボード＋Intel CPU

セット購入でお得なキャンペーンを実施中！

そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では、対象のASUS製マザーボード（Z890かB860）とIntel CPUを同時購入すると最大4400円値引きになるキャンペーンを実施中です。期間は12月23日まで。Intel環境で組もうと考えている人は、お見逃しなく！