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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第239回

ゲーミングキーボード「KEYBOARD2 mini JIS」がオススメ!!

本気のゲーマーが辿り着くゲーミングキーボード！高速入力の限界を更新する磁気スイッチ×1.9mmストローク：パソコン工房 大阪日本橋店

2026年04月28日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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ZENAIM KEYBOARD2 mini JIS

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、ZENAIMのゲーミングキーボード「KEYBOARD2 mini JIS」です。ショートストロークの薄型ロープロファイル仕様が特徴のモデルになります。

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの渡邉さん

ZENAIM KEYBOARD2 mini JIS

ZENAIMのゲーミングキーボード「KEYBOARD2 mini JIS」がオススメです

ZENAIM KEYBOARD2 mini JIS

圧倒的なキーストロークの短さに注目です

ZENAIM KEYBOARD2 mini JIS

底面には、角度調整が可能なチルトスタンドを備えています

ZENAIM KEYBOARD2 mini JIS

USB Type-Cによる安定した有線接続を採用

　ZENAIMは、愛知県の自動車部品メーカー・東海理化が展開するゲーミングギアブランド。KEYBOARD2 mini JISは、ショートストロークの磁気検知式スイッチを採用し、ラピッドトリガーにも対応する薄型ロープロファイル仕様のゲーミングキーボードになります。

　レイアウトはデスクスペースを広く使える60％サイズの日本語配列で、キー数は65キー。筐体サイズは296.2（W）×117.7（D）×24.5（H）mm、重量は約506gです。0度／4度／8度で角度を付けられるチルトスタンドも装備しています。

　最大の特徴は、1.9mmというスイッチの超ショートストロークにあります。アクチュエーションポイントは0.1〜1.8mmの範囲で、0.05mm単位という極めて緻密な調整が可能。ラピッドトリガーにも対応し、押下圧は50gとなっています。接続方式は有線でUSB Type-C端子を筐体左奥に配置しています。

ZENAIM KEYBOARD2 mini JIS

店頭価格は3万2780円

ZENAIM KEYBOARD2 TKL JIS

テンキーレスサイズの「KEYBOARD2 TKL JIS」もラインアップ。店頭価格は3万9600円

　渡邉さんによると、ラピッドトリガー対応の磁気検知式スイッチで1.9mmのショートストロークを実現した本機は、キー入力の高速性が最大の武器だといいます。この短いストロークの中でも、アクチュエーションポイントやリセットポイントを0.05mm単位で追い込める点を、こだわりのスペックとして挙げてくれました。

　キーの同時押し処理を選択できるSOCD機能や、温度による精度変化を補正する機能なども搭載しており、「本気のゲーマーに使ってほしいキーボード」と話します。

　また、60％サイズはゲーム特化のレイアウトですが、普段使いにも併用しやすいモデルとして、テンキーレスサイズの「KEYBOARD2 TKL JIS」をラインアップです。

ゴールデンウィークを遊び尽くせ！ 「超GW SALE」を実施中

　そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では5月8日までの期間、「超GW SALE」を実施しています。 多数のお買い得商品が準備されていますので、詳しいセール内容は特設サイトや、店舗公式Xアカウントをぜひチェックしてみてください！

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【取材協力】

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