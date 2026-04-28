本気のゲーマーが辿り着くゲーミングキーボード！高速入力の限界を更新する磁気スイッチ×1.9mmストローク：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、ZENAIMのゲーミングキーボード「KEYBOARD2 mini JIS」です。ショートストロークの薄型ロープロファイル仕様が特徴のモデルになります。

ZENAIMは、愛知県の自動車部品メーカー・東海理化が展開するゲーミングギアブランド。KEYBOARD2 mini JISは、ショートストロークの磁気検知式スイッチを採用し、ラピッドトリガーにも対応する薄型ロープロファイル仕様のゲーミングキーボードになります。

レイアウトはデスクスペースを広く使える60％サイズの日本語配列で、キー数は65キー。筐体サイズは296.2（W）×117.7（D）×24.5（H）mm、重量は約506gです。0度／4度／8度で角度を付けられるチルトスタンドも装備しています。

最大の特徴は、1.9mmというスイッチの超ショートストロークにあります。アクチュエーションポイントは0.1〜1.8mmの範囲で、0.05mm単位という極めて緻密な調整が可能。ラピッドトリガーにも対応し、押下圧は50gとなっています。接続方式は有線でUSB Type-C端子を筐体左奥に配置しています。

渡邉さんによると、ラピッドトリガー対応の磁気検知式スイッチで1.9mmのショートストロークを実現した本機は、キー入力の高速性が最大の武器だといいます。この短いストロークの中でも、アクチュエーションポイントやリセットポイントを0.05mm単位で追い込める点を、こだわりのスペックとして挙げてくれました。

キーの同時押し処理を選択できるSOCD機能や、温度による精度変化を補正する機能なども搭載しており、「本気のゲーマーに使ってほしいキーボード」と話します。

また、60％サイズはゲーム特化のレイアウトですが、普段使いにも併用しやすいモデルとして、テンキーレスサイズの「KEYBOARD2 TKL JIS」をラインアップです。

ゴールデンウィークを遊び尽くせ！ 「超GW SALE」を実施中

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