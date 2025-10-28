いとおかし。日本ではかなーり珍しい「嫁グラボ」！ PowerColorのRadeon RX 9070 XT搭載モデル：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメ製品は、PowerColorのビデオカード「Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Reva Edition」（以下、RX 9070 XT 16G-L/OC/REVA）です。

PowerColorオリジナルキャラクター「Reva」を前面に押し出したデザインの「嫁グラボ」になります。

RX 9070 XT 16G-L/OC/REVAは、AMDのRDNA 4世代GPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載したアッパーミドルクラスのビデオカードです。

最大の特徴は、PowerColorオリジナルキャラクター「Reva」をデザインにあしらった“嫁グラボ”仕様である点です。バックプレートにもキャラクターイラストが描かれており、シリーズとしてはPowerColor初の試みとなるモデルなのだとか。

搭載するRadeon RX 9070 XTは、ゲームクロック2460MHz、ブーストクロック最大3010MHzのオーバークロック仕様。ビデオメモリーは16GB GDDR6（256bit）を搭載します。外部電源はPCIe 8pin×2を必要とし、映像出力はHDMI×1、DisplayPort×3という一般的な構成です。

カードサイズは346×151×57mm（ブラケット含む）の2.5スロット厚。トリプルファンクーラーを備えているためカード長はやや長めですが、昨今のビデオカード事情を踏まえると標準的なサイズといえるでしょう。

小山さんによると、海外市場では“嫁グラボ”を見かける機会が多いものの、日本向け製品ではかなり珍しい存在とのこと。付属品も充実しており、アクリルスタンド、キャラクターカード、ステッカー、ピンズ、ブックレット、交換用バックプレート（別デザイン）、マウスパッドなど、関連グッズを多数同梱します。

ピラーレスPCケースにアクリルスタンドも飾って、統一感のあるドレスアップを楽しむのも良さそうですね！

そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では現在、RTX 5070以上のNVIDIAビデオカード、または同クラス以上のビデオカードを搭載するiiyamaデスクトップPC、RTX 5070 Laptop GPU以上を搭載するiiyamaノートPCの購入者を対象に、10月30日発売の新作TPSゲーム「ARC Raiders」のダウンロードコードをプレゼントするキャンペーンを実施しています。

期間は11月4日まで。ただし、数量限定のためなくなり次第終了とのこと。興味のある方はぜひお早めに！