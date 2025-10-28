西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第167回
ビデオカード「Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Reva Edition」がオススメ!!
いとおかし。日本ではかなーり珍しい「嫁グラボ」！ PowerColorのRadeon RX 9070 XT搭載モデル：パソコン工房 大阪日本橋店
2025年10月28日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメ製品は、PowerColorのビデオカード「Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Reva Edition」（以下、RX 9070 XT 16G-L/OC/REVA）です。
PowerColorオリジナルキャラクター「Reva」を前面に押し出したデザインの「嫁グラボ」になります。
RX 9070 XT 16G-L/OC/REVAは、AMDのRDNA 4世代GPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載したアッパーミドルクラスのビデオカードです。
最大の特徴は、PowerColorオリジナルキャラクター「Reva」をデザインにあしらった“嫁グラボ”仕様である点です。バックプレートにもキャラクターイラストが描かれており、シリーズとしてはPowerColor初の試みとなるモデルなのだとか。
搭載するRadeon RX 9070 XTは、ゲームクロック2460MHz、ブーストクロック最大3010MHzのオーバークロック仕様。ビデオメモリーは16GB GDDR6（256bit）を搭載します。外部電源はPCIe 8pin×2を必要とし、映像出力はHDMI×1、DisplayPort×3という一般的な構成です。
カードサイズは346×151×57mm（ブラケット含む）の2.5スロット厚。トリプルファンクーラーを備えているためカード長はやや長めですが、昨今のビデオカード事情を踏まえると標準的なサイズといえるでしょう。
小山さんによると、海外市場では“嫁グラボ”を見かける機会が多いものの、日本向け製品ではかなり珍しい存在とのこと。付属品も充実しており、アクリルスタンド、キャラクターカード、ステッカー、ピンズ、ブックレット、交換用バックプレート（別デザイン）、マウスパッドなど、関連グッズを多数同梱します。
ピラーレスPCケースにアクリルスタンドも飾って、統一感のあるドレスアップを楽しむのも良さそうですね！
そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では現在、RTX 5070以上のNVIDIAビデオカード、または同クラス以上のビデオカードを搭載するiiyamaデスクトップPC、RTX 5070 Laptop GPU以上を搭載するiiyamaノートPCの購入者を対象に、10月30日発売の新作TPSゲーム「ARC Raiders」のダウンロードコードをプレゼントするキャンペーンを実施しています。
期間は11月4日まで。ただし、数量限定のためなくなり次第終了とのこと。興味のある方はぜひお早めに！
この連載の記事
-
第166回
デジタルもう黒と白のノートPCには飽きた。艶ありレッドが超映える「G TUNE P5」は特別な一台に見えるかも：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第165回
デジタルあなたは何色を選びますか？ ドレスアップを楽しめるOzgamingのゲーミングPCから自分の推し色を見つけよう：ソフマップ なんば店
-
第164回
PCパーツ平成に生まれた世紀のゲーム「DS」 その懐かしさを感じるAYANEOゲーミングデバイスが先行予約でお得！：PCワンズ
-
第163回
デジタルいつだって流行は既存のすぐ隣で生まれる…… 次に来るPCケースはこれだ！：ツクモLABI1なんば店
-
第162回
デジタルわぁ、安い！ 3980円のMSI空冷CPUクーラー（エントリークラスでもしっかりアドレサブルRGB対応で嬉しいです）：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第161回
デジタル10Gbps LAN搭載で6万4800円とコスパ抜群のマザーボード！ ASRockのハイエンドライン「Taichi」から新登場：ドスパラ大阪・なんば店
-
第160回
デジタルレーシングカーを彷彿とさせる装飾が超クール！ MSI×Mercedes-AMG Motorsportの豪華コラボが贈るゲーミングノートPC：ソフマップ なんば店
-
第159回
PCパーツパッケージが三角形でもうおもろい！ 420mmラジエーターで強力冷却のLiquid Freezer III Pro：PCワンズ
-
第158回
デジタルああ、なんとも懐かしい響き…… 飛びぬけて安価なCPU「Athlon」が新パッケージで再販だと!?：ツクモLABI1なんば店
-
第157回
デジタルこれ、水枕にアニメを流せるのでは？ よく冷える上に栄える、ハイエンドCPUと組み合わせたいASUSの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
- この連載の一覧へ