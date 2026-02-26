西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第214回
アーケードコントローラー「iO 獅白杯3rd EDITION」がオススメ!!
獅白ぼたん主催「獅白杯3rd」コラボの限定アケコン！メンテ性抜群のセミカスタム機「iO」をチェック：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年02月26日 18時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、GRAPHT（グラフト）のアーケードコントローラー「iO 獅白杯3rd EDITION」です。
iO 獅白杯3rd EDITIONは、GRAPHTの組み立て式セミカスタムアケコン「iO」と、ホロライブ所属のVTuber・獅白ぼたんさんが主催するストリートファイター6の大会「獅白杯3rd」とのコラボレーションモデルです。
ベースとなる「iO」は、筐体からボタンひとつひとつまで個別に選択し、自らの手で組み立てるという、カスタマイズ性に特化したコンセプトの製品です。
今回のオススメで紹介するのは「クイックスタートモデル」と呼ばれるパッケージ。厳選された定番パーツがあらかじめセットになっており、さらに店頭販売モデルは組み立て済みとなっているため、購入して帰ればすぐにプレイできます。
コラボモデルならではの特典として、天板にはクールな大会キービジュアルが描かれているほか、操作部には信頼の三和電子製レバー・ボタンを採用しています。
ラインアップは、幅広いタイトルに対応できる「レバータイプ」と、移動操作もボタンで行う格闘ゲーム特化の「レバーレスタイプ」の2種類。
接続方式は有線（USB Type-C）で、筐体サイズは345（W）×201（D）×57（H）mm。重量はレバータイプが2.7kg、レバーレスタイプが2.5kgとなっており、膝置きでも安定する適度な重厚感となっています。
小山さんによると、iOシリーズは「メンテナンス性が非常に高く、アルミニウム合金とスチールを組み合わせた堅牢な筐体による高い安定性が魅力」とのこと。PCだけでなく、PS5やNintendo Switchといった主要な家庭用ゲーム機に幅広く対応している点も大きな強みです。
獅白杯3rdコラボモデルは在庫限りの限定販売。獅白ぼたんさんのファンはもちろん、本格的なアケコンを探している人にとっても実用性の高いコレクターズアイテムです。
また、店頭にはコラボ以外の通常モデルも並んでいます。セミカスタムアケコンの世界が気になった人は、ぜひチェックしてみてください！
「バイオハザード レクイエム」がもらえるキャンペーンを実施中！
そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店ではお得なキャンペーンも実施中。「GeForce RTX 5070／5070 Ti／5080／5090」を搭載した単品ビデオカード、または同GPU搭載のiiyama製デスクトップPC・ノートPCの購入者を対象に、カプコンの人気シリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」のダウンロードコードをプレゼントしています。
実施期間は2026年3月16日まで（コードがなくなり次第終了）。2月27日のソフト発売を控えた今、最新のゲーミング環境を整えようと考えている人は、このチャンスをお見逃しなく！
