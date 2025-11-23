そりゃ人気でしょう。水枕を4種のアタッチメントに交換できるCooler Masterの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、Cooler Masterの水冷CPUクーラー「MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan ARGB」（以下、Atmos II VRM Fan）です。

Atmos II VRM Fanは水冷ヘッドにアタッチメントを追加できるギミックが特徴の360mm水冷CPUクーラーです。追加できるアタッチメントは「インフィニティミラー」「ピクセルLED」「LCD」「VRMファン」の4種類。着脱はマグネット式で簡単に取り換えられます。

今回オススメとして紹介したのはVRMファンアタッチメントが付属するモデルで、CPUソケット周辺に風を送り、冷却効果を高めます。

デフォルトでインフィニティミラーのアタッチメントが付いていて、この状態であれば全高39mmのロープロファイル水冷ヘッドとして運用可能です。

水冷ヘッド部分の主な仕様は、寸法92.5×87×39mm、ポンプ回転数3400±300RPM。

VRMファンアタッチメントの仕様は、寸法85×78.5×25.5mm、回転数450〜4000±10%RPM、風量9.3CFM、静圧2.8mmH2O、ノイズ36dB(A)。

ラジエーターファンは3基連結のフレーム一体型で、主な仕様は、寸法361×122×26.5mm、回転数690〜2500±15%RPM、風量190CFM、静圧3.61mmH2O、ノイズ36dB(A)。

チューブ長は400mm。対応CPUソケットはLGA 115x/1200/1700/1851、Socket AM4/AM5です。LGA1851のIntel Core Ultraシリーズ向けに、コア位置に合わせて水冷ヘッドをずらすオフセットアタッチメントも付属します。

小山さんによると、Atmos II VRM Fanは現在、店頭でかなり人気の売れ筋という水冷CPUクーラーで、発売直後からすぐに引き合いがあったそうです。価格も手頃な360mm水冷クーラーで、VRMファンというプラスアルファのギミックが人気の要因でしょうか。

人気のため度々品切れにはなるものの、ちょくちょく再入荷はしているとのこと。Atmos II VRM Fanを欲しい人はこまめな在庫チェックが良さそうです。

そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では、対象となるIntel製品を含み、会計時の合計金額が6万円を超えた際、『Battlefield 6』をはじめとする4本のゲームタイトルのいずれか1本をプレゼントするキャンペーンを実施中です。期間は2026年1月31日まで。買い物をした人はキャンペーン参加を忘れないようにしましょう。