西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第162回
空冷CPUクーラー「MAG COREFROZR AA13」がオススメ!!
わぁ、安い！ 3980円のMSI空冷CPUクーラー（エントリークラスでもしっかりアドレサブルRGB対応で嬉しいです）：パソコン工房 大阪日本橋店
2025年10月15日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、MSIのサイドフロー型空冷CPUクーラー「MAG COREFROZR AA13」です。店頭価格が4000円を切る、エントリークラスのCPUクーラーとなっています。
MAG COREFROZR AA13は120mmファンを1基搭載したサイドフロー型のCPUクーラーです。MSIのゲーミングブランド「MAG」シリーズに属するモデルで、対応ソケットはIntelがLGA 1700／1851、AMDがSocket AM4／AM5。TDP 240WまでのCPUに対応します。
ヒートシンクは6mm径の銅製ヒートパイプを4本備え、CPUとの接触面には熱伝導効率に優れるダイレクトタッチ設計を採用。フィンは50枚構成で、低抵抗エアフローデザインにより冷却性能と静音性を両立しています。
付属ファンの仕様は、サイズ120×120×25mm、回転数510〜2070RPM（±200RPM）、風量62.6CFM、静圧2.36mmH2O、騒音値30.11dB(A)。アドレサブルRGB LEDを内蔵しており、マザーボード側から発光パターンを制御できます。
全体の外形寸法は121（W）×94.5（D）×152（H）mmで、トップカバーにあるMSIドラゴンエンブレムのレーザー刻印が特徴的な製品です。
小山さんによると、MAG COREFROZR AA13は価格帯から見てもエントリークラスの空冷CPUクーラーで、「Core Ultra 5」や「Ryzen 5」などのミドルクラスCPUに最適な製品だといいます。標準クーラーからのステップアップとして、より高い冷却性能と静音性を求める人にオススメとのこと。
全高も152mmに抑えられており、ほとんどのタワー型PCケースに収まる点も利点です。さらに、小山さんは「MSIのマザーボードを使っているなら、デザインをそろえて組むのも良さそうですね」と話していました。
そんな「MAG COREFROZR AA13」にもぴったりな、MSIマザーボードをお得に購入できるCPUセットキャンペーンが、パソコン工房 大阪日本橋店で実施中です。
MSIマザーボードとIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）を同時購入すると、Z890マザーボードでは5500円引き、B860マザーボードでは3300円引きに。キャンペーン期間は10月10日から11月3日までとなっています。
MAG COREFROZR AA13も一緒に購入して、MSIブランドで揃えて組むのはいかがでしょうか？
この連載の記事
-
第161回
デジタル10Gbps LAN搭載で6万4800円とコスパ抜群のマザーボード！ ASRockのハイエンドライン「Taichi」から新登場：ドスパラ大阪・なんば店
-
第160回
デジタルレーシングカーを彷彿とさせる装飾が超クール！ MSI×Mercedes-AMG Motorsportの豪華コラボが贈るゲーミングノートPC：ソフマップ なんば店
-
第159回
PCパーツパッケージが三角形でもうおもろい！ 420mmラジエーターで強力冷却のLiquid Freezer III Pro：PCワンズ
-
第158回
デジタルああ、なんとも懐かしい響き…… 飛びぬけて安価なCPU「Athlon」が新パッケージで再販だと!?：ツクモLABI1なんば店
-
第157回
デジタルこれ、水枕にアニメを流せるのでは？ よく冷える上に栄える、ハイエンドCPUと組み合わせたいASUSの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第156回
デジタル5年ぶりの全面リニューアルとなった「GALLERIA」。ワンタッチ着脱のダストフィルター搭載やフロントの新デザインなど、進化を遂げる：ドスパラ大阪・なんば店
-
第155回
デジタル拡張性重視のゲーマーに応える、NEXTGEARシリーズにフルタワーモデルが仲間入り：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第154回
PCパーツオーロラをなぞるようにマウスが滑る、ゲームのプロが細部までこだわったマウスパッド：PCワンズ
-
第153回
デジタル自作PCの“ネジ”さえカスタムしてしまう！ ケースファンを簡単に取り付けられるCORSAIRのスクリューネジパック：ツクモLABI1なんば店
-
第152回
デジタル突出した特徴こそないものの、堅実な作りでコスパに優れたマザーボードです：パソコン工房 大阪日本橋店
- この連載の一覧へ