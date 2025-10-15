わぁ、安い！ 3980円のMSI空冷CPUクーラー（エントリークラスでもしっかりアドレサブルRGB対応で嬉しいです）：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、MSIのサイドフロー型空冷CPUクーラー「MAG COREFROZR AA13」です。店頭価格が4000円を切る、エントリークラスのCPUクーラーとなっています。

MAG COREFROZR AA13は120mmファンを1基搭載したサイドフロー型のCPUクーラーです。MSIのゲーミングブランド「MAG」シリーズに属するモデルで、対応ソケットはIntelがLGA 1700／1851、AMDがSocket AM4／AM5。TDP 240WまでのCPUに対応します。

ヒートシンクは6mm径の銅製ヒートパイプを4本備え、CPUとの接触面には熱伝導効率に優れるダイレクトタッチ設計を採用。フィンは50枚構成で、低抵抗エアフローデザインにより冷却性能と静音性を両立しています。

付属ファンの仕様は、サイズ120×120×25mm、回転数510〜2070RPM（±200RPM）、風量62.6CFM、静圧2.36mmH2O、騒音値30.11dB(A)。アドレサブルRGB LEDを内蔵しており、マザーボード側から発光パターンを制御できます。

全体の外形寸法は121（W）×94.5（D）×152（H）mmで、トップカバーにあるMSIドラゴンエンブレムのレーザー刻印が特徴的な製品です。

小山さんによると、MAG COREFROZR AA13は価格帯から見てもエントリークラスの空冷CPUクーラーで、「Core Ultra 5」や「Ryzen 5」などのミドルクラスCPUに最適な製品だといいます。標準クーラーからのステップアップとして、より高い冷却性能と静音性を求める人にオススメとのこと。

全高も152mmに抑えられており、ほとんどのタワー型PCケースに収まる点も利点です。さらに、小山さんは「MSIのマザーボードを使っているなら、デザインをそろえて組むのも良さそうですね」と話していました。

そんな「MAG COREFROZR AA13」にもぴったりな、MSIマザーボードをお得に購入できるCPUセットキャンペーンが、パソコン工房 大阪日本橋店で実施中です。

MSIマザーボードとIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）を同時購入すると、Z890マザーボードでは5500円引き、B860マザーボードでは3300円引きに。キャンペーン期間は10月10日から11月3日までとなっています。

MAG COREFROZR AA13も一緒に購入して、MSIブランドで揃えて組むのはいかがでしょうか？