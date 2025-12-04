ソフトバンクと東京科学大学は、雪山などで遭難した人をいち早く発見、救助するための「ドローンWi-Fi無線中継システムを用いた遭難者探索支援システム」を開発した。

ドローンが雪山の上空を飛び、遭難者から発せられる電波をキャッチし、居場所を特定するというものだ。

Wi-Fiで遭難者の位置を特定

ソフトバンクと東京科学大学は2016年から、遭難者の位置を特定するシステムを開発してきた。

しかし、当初はスマートフォンがGPSで自身の位置を測定したのち、ドローンに搭載されている携帯電話用のアンテナとセルラー回線で通信し、位置情報を捜索関係者に伝えるというものであった。

しかし、それではセルラー用の無線機材が1つのキャリア分しかドローンに搭載できないため「ソフトバンクユーザーのみ助けられる」という仕様になってしまっていた。

また、電波法の兼ね合いで、ドローンは地上と有線で接続、係留しなければならず、広い範囲を捜索できないという課題もあった。

そこで開発されたのがセルラー回線ではなく「Wi-Fi」を使った方法だ。

Wi-Fiであれば、どのスマートフォンにも搭載されている。また、2.4GHz帯のWi-Fiは上空での利用が可能で、ドローンを係留させておく必要もない。自由自在に飛べることで、遭難者を広範囲から見つけることが可能だ。