石川温のPCスマホニュース解説 第262回
ソフトバンクとKDDIが“空の救助網” 雪山遭難、ドローンで発見
2025年12月04日 07時00分更新
ソフトバンクと東京科学大学は、雪山などで遭難した人をいち早く発見、救助するための「ドローンWi-Fi無線中継システムを用いた遭難者探索支援システム」を開発した。
ドローンが雪山の上空を飛び、遭難者から発せられる電波をキャッチし、居場所を特定するというものだ。
Wi-Fiで遭難者の位置を特定
ソフトバンクと東京科学大学は2016年から、遭難者の位置を特定するシステムを開発してきた。
しかし、当初はスマートフォンがGPSで自身の位置を測定したのち、ドローンに搭載されている携帯電話用のアンテナとセルラー回線で通信し、位置情報を捜索関係者に伝えるというものであった。
しかし、それではセルラー用の無線機材が1つのキャリア分しかドローンに搭載できないため「ソフトバンクユーザーのみ助けられる」という仕様になってしまっていた。
また、電波法の兼ね合いで、ドローンは地上と有線で接続、係留しなければならず、広い範囲を捜索できないという課題もあった。
そこで開発されたのがセルラー回線ではなく「Wi-Fi」を使った方法だ。
Wi-Fiであれば、どのスマートフォンにも搭載されている。また、2.4GHz帯のWi-Fiは上空での利用が可能で、ドローンを係留させておく必要もない。自由自在に飛べることで、遭難者を広範囲から見つけることが可能だ。
