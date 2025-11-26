Amazonセール情報大紹介！ 第472回
深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
2025年11月26日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」登場！
Braun（ブラウン）の上位モデル「シリーズ9 SPORT（9360cc、洗浄機付き）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
過去価格52,800円のところ、44％オフの29,800円で購入できる非常にお得な価格設定です。本モデルは6in1アルコール洗浄システムが付属するAmazon限定商品です。
Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」 の特徴
① 深剃り性能を追求した密着シェービング
コンパクトヘッドが高い密着性を実現し、アゴ下のような難しい部位もしっかり深剃り。特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまでとらえてカットします。
② 肌へのやさしさもしっかり配慮
くせヒゲや寝たヒゲ、長いヒゲも少ないストロークで剃れるため、肌への負担を軽減。音波振動テクノロジーが摩擦を抑え、スムーズな剃り心地を実現します。
③ Amazon限定の6in1アルコール洗浄システム付属
使用後のヘッドを自動で洗浄・除菌・潤滑まで行い、清潔な状態をキープ。充電も同時に行えるため、毎日新品のような剃り味が続きます。
お買い得価格で手に入る！
2万円以上お得に購入できるこのタイミングは見逃せません。Braun電気シェーバーで、毎日のシェービングをより快適にしてみてはいかがでしょうか。
※価格は変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第471回
トピックス大画面×高性能、しかも10％オフ！Galaxy S25 256GBセール中
-
第470回
トピックス1万円オフで狙い目！Mac mini M4が84,800円！拡張性も優秀な1台がセール中
-
第470回
トピックスゲームもクリエイティブも快適！RTX 5070搭載ASUS TUF A16がブラックフライデーでお得
-
第470回
トピックス冬アウターの定番！THE NORTH FACE「Short Nuptse Jacket」が9％OFFの32,137円
-
第467回
トピックス家族の洗濯がもっとラクに！日立 ビートウォッシュ10kgがブラックフライデー価格で84,800円に！
-
第467回
トピックスHP OmniBook X Flip 14-fm、OLEDでこの価格！？ブラックフライデー特価139,800円
-
第466回
トピックスパワフル吸引＆月1回のゴミ捨てお手入れ簡単！シャークの自動ゴミ収集ドック付きスティック掃除機が35%オフ
- この連載の一覧へ