Amazonセール情報大紹介！ 第472回

深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ

2025年11月26日 18時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」登場！

　Braun（ブラウン）の上位モデル「シリーズ9 SPORT（9360cc、洗浄機付き）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　過去価格52,800円のところ、44％オフの29,800円で購入できる非常にお得な価格設定です。本モデルは6in1アルコール洗浄システムが付属するAmazon限定商品です。

アマゾンでBraun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」 を入手

Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」 の特徴

① 深剃り性能を追求した密着シェービング

　コンパクトヘッドが高い密着性を実現し、アゴ下のような難しい部位もしっかり深剃り。特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまでとらえてカットします。

② 肌へのやさしさもしっかり配慮

　くせヒゲや寝たヒゲ、長いヒゲも少ないストロークで剃れるため、肌への負担を軽減。音波振動テクノロジーが摩擦を抑え、スムーズな剃り心地を実現します。

③ Amazon限定の6in1アルコール洗浄システム付属

　使用後のヘッドを自動で洗浄・除菌・潤滑まで行い、清潔な状態をキープ。充電も同時に行えるため、毎日新品のような剃り味が続きます。

お買い得価格で手に入る！

　2万円以上お得に購入できるこのタイミングは見逃せません。Braun電気シェーバーで、毎日のシェービングをより快適にしてみてはいかがでしょうか。

※価格は変動する場合があります。

