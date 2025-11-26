いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第30回
【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
2025年11月26日 09時30分更新
ゲオオンラインストアでは、現在「ブラックフライデーセール」を開催中です。
中古スマートフォンやタブレット、ゲームソフト、テレビなど、人気アイテムが幅広くお買い得になっています。
セール期間は11月30日まで。
ブラックフライデー特典
1. 中古Apple製品が全品10%OFF！
中古のiPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsが全品10%OFFで購入できます。
※2025年9月発売の新商品、一部の目玉商品は対象外です。
2. 中古ゲームソフト＆周辺機器がまとめ買い割引
税込550円以上の中古ゲームソフト・周辺機器が対象です。
2点同時購入で合計金額から550円引き、4点同時購入で合計金額から1,100円引きになります。
※ゲームセール商品は11月27日10時に追加更新予定です。
3. GEOのテレビ祭りも開催中
人気のテレビが、セール価格で多数登場しています。
オンライン限定の目玉商品が多数
iPhone 13 256GB（各色）中古A SoftBank Y!mobile
（特別価格 58,500円）10％オフ
【中古】たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition
（特別価格 4,799円）
【新品】ハイセンス 4Kチューナー内蔵/HDR対応50V型液晶テレビ 50E65K／ハイセンス
（特別価格 52,580円）
まとめ
中古の高品質なApple製品やゲームソフト、テレビなどが、期間限定でお得に購入できる機会です。ぜひゲオオンラインストアでチェックしてみてください。
※セールの詳細は公式サイトをご確認ください。
この連載の記事
-
第29回
トピックス【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
-
第28回
トピックス最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025
-
第27回
トピックスAOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中
-
第26回
トピックス【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
-
第25回
トピックス【最大53%オフ！】Lenovo ブラックフライデーセール開催中！ ThinkPad X1 Carbonが半額以下の衝撃特価！
-
第24回
トピックス運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！
-
第23回
トピックス鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】
-
第22回
トピックス最大67％OFF！ WAQ「BLACK FRIDAY セール」で人気キャンプギアが特価に
-
第21回
トピックス中古ノートPC、iPhoneが特価！ ソフマップの掘り出し物セールを見逃すな
-
第20回
トピックス【最大70％オフ】FF、ドラクエ、オクトパストラベラーIIも！ スクエニ「NOVEMBER セール 2025」開催中
- この連載の一覧へ