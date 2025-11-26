【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も

ゲオオンラインストアでは、現在「ブラックフライデーセール」を開催中です。

中古スマートフォンやタブレット、ゲームソフト、テレビなど、人気アイテムが幅広くお買い得になっています。

セール期間は11月30日まで。

ブラックフライデー特典

1. 中古Apple製品が全品10%OFF！

中古のiPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsが全品10%OFFで購入できます。

※2025年9月発売の新商品、一部の目玉商品は対象外です。

2. 中古ゲームソフト＆周辺機器がまとめ買い割引

税込550円以上の中古ゲームソフト・周辺機器が対象です。

2点同時購入で合計金額から550円引き、4点同時購入で合計金額から1,100円引きになります。

※ゲームセール商品は11月27日10時に追加更新予定です。

3. GEOのテレビ祭りも開催中

人気のテレビが、セール価格で多数登場しています。

オンライン限定の目玉商品が多数

iPhone 13 256GB（各色）中古A SoftBank Y!mobile

（特別価格 58,500円）10％オフ

【中古】たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition

（特別価格 4,799円）

【新品】ハイセンス 4Kチューナー内蔵/HDR対応50V型液晶テレビ 50E65K／ハイセンス

（特別価格 52,580円）

まとめ

中古の高品質なApple製品やゲームソフト、テレビなどが、期間限定でお得に購入できる機会です。ぜひゲオオンラインストアでチェックしてみてください。

※セールの詳細は公式サイトをご確認ください。