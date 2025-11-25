このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第465回

【セールで売れてます】ASUS RX 9070 XTが大幅値引き！16GB・PCIe 5.0対応の最強GPU

2025年11月25日 20時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【セール】ASUS AMD Radeon RX9070XT ビデオカード登場！

　ASUSのハイエンドグラフィックボード「AMD Radeon RX9070XT搭載ビデオカード（PRIME-RX9070XT-O16G）」が、Amazonセールに登場しました。

　PCIe 5.0対応、16GB GDDR6メモリを搭載し、参考価格140,202円のところ、27％オフの102,980円で手に入ります。この機会に、高性能GPUをお得に手に入れましょう。

アマゾンでASUS AMD Radeon RX9070XT ビデオカードを入手

ASUS AMD Radeon RX9070XT ビデオカードの特徴

① 冷却性能と静音性の両立

　MaxContactデザインでGPUのヒートスプレッダ表面積を5％拡大し、最大2℃の温度改善を実現。さらに0dBテクノロジーにより、GPU温度50℃未満ではファンが停止。静音性と高性能を両立できます。

② 革新的な熱伝導技術

　フェーズチェンジGPUサーマルパッドがGPUとサーマルモジュールの隙間を埋め、優れた熱伝導性と放熱性を発揮。重負荷時でも安定した性能と長寿命を確保します。

③ 高負荷に耐える設計

　Axial-techファンはデュアルボールベアリングを採用し、標準ファンより最大23％多くの風を供給。SFF（スモールフォームファクター）対応の2.5スロット設計で、小型PCケースでも効率的に冷却可能です。

お買い得価格で手に入る！

　3万円以上お得な価格でASUSの高性能グラフィックボードを手に入れられます。ぜひこの機会にゲットしてください！

　※価格はサイズやスタイルによって変動する場合があります。

アマゾンでASUS AMD Radeon RX9070XT ビデオカードを入手

