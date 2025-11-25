【セールで売れてます】ASUS RX 9070 XTが大幅値引き！16GB・PCIe 5.0対応の最強GPU

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】ASUS AMD Radeon RX9070XT ビデオカード登場！

ASUSのハイエンドグラフィックボード「AMD Radeon RX9070XT搭載ビデオカード（PRIME-RX9070XT-O16G）」が、Amazonセールに登場しました。

PCIe 5.0対応、16GB GDDR6メモリを搭載し、参考価格140,202円のところ、27％オフの102,980円で手に入ります。この機会に、高性能GPUをお得に手に入れましょう。

ASUS AMD Radeon RX9070XT ビデオカードの特徴

① 冷却性能と静音性の両立

MaxContactデザインでGPUのヒートスプレッダ表面積を5％拡大し、最大2℃の温度改善を実現。さらに0dBテクノロジーにより、GPU温度50℃未満ではファンが停止。静音性と高性能を両立できます。

② 革新的な熱伝導技術

フェーズチェンジGPUサーマルパッドがGPUとサーマルモジュールの隙間を埋め、優れた熱伝導性と放熱性を発揮。重負荷時でも安定した性能と長寿命を確保します。

③ 高負荷に耐える設計

Axial-techファンはデュアルボールベアリングを採用し、標準ファンより最大23％多くの風を供給。SFF（スモールフォームファクター）対応の2.5スロット設計で、小型PCケースでも効率的に冷却可能です。

お買い得価格で手に入る！

3万円以上お得な価格でASUSの高性能グラフィックボードを手に入れられます。ぜひこの機会にゲットしてください！

※価格はサイズやスタイルによって変動する場合があります。