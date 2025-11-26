Amazonセール情報大紹介！ 第459回
eスポーツ向けマウス PRO X SUPERLIGHT 2が24,500円→18,980円のセール価格
2025年11月26日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」【Amazon.co.jp限定】 登場！
世界のプロゲーマーが求める究極のスピードと軽さを追求！ Logicool G（ロジクール G）のワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」のAmazon.co.jp限定モデルが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
ロジクール G史上最軽量の60gを実現したこのモデルが、過去価格24,500円のところ、今なら23％OFFの18,980円というお買い得価格で購入できます。
ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2」【Amazon.co.jp限定】 の特徴
① G史上最軽量60gのボディ
従来のフィット感はそのままに、内部構造を見直すことで60gという驚異的な軽さを実現。長時間のプレイでも疲れにくく、高速かつ正確なフリック操作を可能にします。
② 有線を上回る8000Hzの応答速度
ロジクール G独自のLIGHTSPEEDワイヤレステクノロジーがさらに進化。ポーリングレートが従来の1000Hzから8倍の8000Hzへ進化し、有線マウスを上回る超高速応答速度を実現しました。世界で一番多くプロゲーマーに使用されてきたHEROセンサーも強化し、DPIも44000まで増加。
③ ハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」
耐久性と速度に優れるオプティカルスイッチと、しっかりとした打鍵感のメカニカルスイッチのメリットを組み合わせた新技術「LIGHTFORCE」を搭載。プロが求める最高の操作性を提供します。プレイしながら連続充電＆LIGHTSPEEDワイヤレス接続を叶えるマウスパッド「POWER PLAY」(別売)にも対応。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
世界でも多く使われているプロ仕様マウスを、Amazonブラックフライデーセール価格の18,980円で手に入れ、ゲームでの勝利を掴みましょう！
※本製品はAmazon.co.jp限定商品で、壁紙ダウンロードが付いてきます。
※価格は保証期間やカラーによって異なります。
※Amazonブラックフライデーセールのセール品は、在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
