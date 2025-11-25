Amazonセール情報大紹介！ 第453回
「光」と「数値」で掃除が変わる！ダイソンのスティック掃除機が48,500円
2025年11月25日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Dyson 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）登場！
目に見えないホコリも逃さない、Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
独自の光で微細なゴミを浮かび上がらせ、ピエゾセンサーがゴミの量とサイズを検知して吸引力を自動調整する、ダイソンの高機能スリムモデルです。11月24日開始のAmazonブラックフライデーセールでは、過去価格58,000円のところ、16％オフの48,500円で手に入ります。
40%オフと銘打って販売されていた時期もありましたが、この時は「参考価格81,500円」から40％オフで48,500円。Amazonブラックフライデーセールと同じ価格でした！
Dyson 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF AM）の特徴
① ゴミを光で可視化＆吸引力を自動調整
Fluffy Opticクリーナーヘッドの光で微細なホコリまで床から浮かび上がらせ、吸引口のピエゾセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整。掃除の効果は液晶ディスプレイに数値でリアルタイム表示されます。
② 高性能HEPAフィルターで排気を浄化
5段階のゴミ捕集システムにより、0.1ミクロンの微細な粒子も99.99％捕集。浄化された空気を排出します。
③ 多彩なツールで家中をパワフルに掃除
床から天井までこれ1台で対応可能。ツールを付け替えるだけで、手の届きにくい場所や布団・ソファの掃除も効率的に行えます。
Amazonブラックフライデーセールで手に入れよう！
Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）まで。お得なこの機会に、Dysonのインテリジェント掃除機で効率的で快適な掃除を始めましょう。
※価格はモデルや仕様により異なる場合があります。
