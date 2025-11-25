Amazonセール情報大紹介！ 第457回
iPhone 17ユーザー必見！Apple純正シリコーンケースが18％オフ
2025年11月25日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Apple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケース登場！
Apple純正のMagSafe対応iPhone 17用シリコーンケースが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
参考価格7,980円のところ、18％オフの6,506円というお買い得価格で手に入ります。
Apple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケースの特徴
① デザインと素材
外側は絹のように柔らかく手に馴染み、内側には柔らかなマイクロファイバーを採用。iPhoneをしっかり保護します。
② MagSafe対応とワイヤレス充電
iPhone 17にぴったり合ったマグネットを内蔵しており、簡単に装着可能。MagSafe充電器、Qi2.2またはQi規格の充電器を使えば、ケースに入れたままでもワイヤレス充電ができます。
③ 保護性能とカメラとの連係
ケースは落下時の衝撃や傷からiPhoneを守り、カメラ操作もスムーズ。指の操作を正確に認識するので、クリックやスワイプも快適です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、18％オフの6,506円でApple純正MagSafe対応シリコーンケースを手に入れてください。
※価格はスタイルによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第465回
トピックスブラックフライデーで見逃せない！Surface Laptopセットがお得すぎ
-
第460回
トピックス高性能Mac miniが84,800円に！ブラックフライデー特価でお得にゲット！
-
第459回
トピックス【33%オフ】UGREEN巻き取り式65W充電器が3,780円！ 旅行・出張に最適
-
第459回
トピックス【100型30万円が1割引き】話題の巨大スマートテレビが、Amazonブラックフライデーセールに登場！
-
第459回
トピックスこれは買い！MacBook Air M2（16GB）がまさかの11万円台！
-
第459回
トピックス家電操作をまとめてスマート化！「SwitchBot ハブ3」がブラックフライデーで31％オフに
-
第458回
トピックス10万円以下で手に入る！Core i7搭載「IdeaPad Slim 3」が31％オフ
-
第458回
トピックス寒い夜の味方！1万点以上売れたコイズミ電気毛布がセールで2,780円【丸洗いOK】
-
第456回
トピックスApple純正Magic Mouseが18％オフ、Multi-Touch操作で作業効率アップ
-
第456回
トピックス8cm／10cmの高さが選べる「ヒツジのいらない枕」がセール中！自分に合う寝心地を探そう
- この連載の一覧へ