Amazonセール情報大紹介！ 第457回

iPhone 17ユーザー必見！Apple純正シリコーンケースが18％オフ

2025年11月25日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】Apple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケース登場！

　Apple純正のMagSafe対応iPhone 17用シリコーンケースが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　参考価格7,980円のところ、18％オフの6,506円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでApple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケースを入手

Apple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケースの特徴

① デザインと素材

　外側は絹のように柔らかく手に馴染み、内側には柔らかなマイクロファイバーを採用。iPhoneをしっかり保護します。

② MagSafe対応とワイヤレス充電

　iPhone 17にぴったり合ったマグネットを内蔵しており、簡単に装着可能。MagSafe充電器、Qi2.2またはQi規格の充電器を使えば、ケースに入れたままでもワイヤレス充電ができます。

③ 保護性能とカメラとの連係

　ケースは落下時の衝撃や傷からiPhoneを守り、カメラ操作もスムーズ。指の操作を正確に認識するので、クリックやスワイプも快適です。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、18％オフの6,506円でApple純正MagSafe対応シリコーンケースを手に入れてください。

　※価格はスタイルによって異なる場合があります。

アマゾンでApple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケースを入手

