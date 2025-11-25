iPhone 17ユーザー必見！Apple純正シリコーンケースが18％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケース登場！

Apple純正のMagSafe対応iPhone 17用シリコーンケースが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

参考価格7,980円のところ、18％オフの6,506円というお買い得価格で手に入ります。

Apple MagSafe対応 iPhone 17 シリコーンケースの特徴

① デザインと素材

外側は絹のように柔らかく手に馴染み、内側には柔らかなマイクロファイバーを採用。iPhoneをしっかり保護します。

② MagSafe対応とワイヤレス充電

iPhone 17にぴったり合ったマグネットを内蔵しており、簡単に装着可能。MagSafe充電器、Qi2.2またはQi規格の充電器を使えば、ケースに入れたままでもワイヤレス充電ができます。

③ 保護性能とカメラとの連係

ケースは落下時の衝撃や傷からiPhoneを守り、カメラ操作もスムーズ。指の操作を正確に認識するので、クリックやスワイプも快適です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、18％オフの6,506円でApple純正MagSafe対応シリコーンケースを手に入れてください。

※価格はスタイルによって異なる場合があります。