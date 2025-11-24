値下げ速報！iPhone 14が驚きの特価、売り切れ前に手に入れよう

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 14（256GB）登場！

日常使いもクリエイティブも快適にこなせる、Appleのスマートフォン「iPhone 14（256GB）」 が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

参考価格110,800円のところ、20％オフの88,800円というお買い得価格で手に入ります。

iPhone 14（256GB）の特徴

① A15 Bionicチップと長持ちバッテリー

5コアGPUを搭載したA15 Bionicチップにより、アプリやゲームもスムーズに動作。超高速の5G通信に対応し、バッテリーは最大20時間のビデオ再生が可能で、一日中快適に使えます。

② 高画質デュアルカメラシステム

デュアル12MPカメラは、どんな明るさでも驚くほど鮮明に撮影可能。手持ちでも手ぶれのない映像が撮影できるアクションモードや、最大30fpsの4Kドルビービジョンに対応するシネマティックモードを搭載しています。

③ 頑丈設計で安心

Ceramic Shield、耐水性能、防塵性能を備えた頑丈設計。日常の水濡れや衝撃にも安心して使えます。

お買い得価格で手に入る！

ブラックフライデーセールでは、通常価格より2万円以上お得な価格で購入可能。この機会を逃さず、iPhone 14を手に入れましょう。

※価格は容量やパターンによって異なる場合があります。