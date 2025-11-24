Amazonセール情報大紹介！ 第453回
ブラックフライデー特価！新型11インチ iPad (A16) が15％オフで49,800円
2025年11月24日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Apple iPad（A16）11インチ（128GB、Wi-Fiモデル）登場！
Appleのタブレット「iPad（A16）」（128GB、Wi-Fiモデル）が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
A16チップと11インチLiquid Retinaディスプレイを搭載し、参考価格58,800円のところ、15％オフの49,800円で手に入ります。
Apple iPad（A16）11インチ（128GB、Wi-Fiモデル）の特徴
① 超高速のA16チップ＆長時間バッテリー
最新のA16チップで、アプリの起動、ゲーム、写真・動画編集も快適に動作。バッテリーは一日中使えるので、仕事や授業、エンタメ用途でも安心です。
② 11インチ Liquid Retinaディスプレイ
映画鑑賞やイラスト制作に最適な11インチの美しいLiquid Retinaディスプレイを搭載。True Tone機能により、部屋の明るさや色温度に応じて画面が自動調整され、どんな環境でも快適に使えます。
③ Apple Pencil＆キーボード対応
Apple Pencil（USB-C／第1世代）に対応し、手書きメモやイラスト制作も可能。さらに、取り外し可能なキーボード付き保護ケース「Magic Keyboard Folio」と併用すれば、ノートPCのように操作できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、参考価格58,800円のところ約9,000円お得な価格で手に入るiPadで、より万能で直感的なデジタルライフを始めましょう。
※価格は容量やモデルによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第452回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? ブラックフライデー先行セール特価
-
第451回
トピックスMFi認証の安心Lightningケーブルが1,278円！ブラックフライデーセールでチェック
-
第451回
トピックス家族みんなの顔と指紋が鍵に。スマートロックUltra顔認証セットが今だけ特価
-
第451回
トピックス【ブラックフライデーでないが安い】PS5デジタル・エディション(CFI-2000B01)が16％OFFの特価に
-
第451回
トピックス衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がAmazonブラックフライデー価格
-
第451回
トピックス軽量1.24kgのM4 MacBook Air 13インチがブラックフライデーでお得に買えるチャンス
-
第450回
トピックスAdobe CC Pro 1年版が10万円→約5万円に！新規対象の半額タイムセールは11/28まで
-
第447回
トピックス【41%オフ】60時間再生＆LDAC対応！ Ankerのコンパクト折りたたみNCヘッドホン
-
第445回
トピックス【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチが31%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第445回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が15％オフのAmazonブラックフライデー先行セール！
- この連載の一覧へ