ブラックフライデー特価！新型11インチ iPad (A16) が15％オフで49,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple iPad（A16）11インチ（128GB、Wi-Fiモデル）登場！

Appleのタブレット「iPad（A16）」（128GB、Wi-Fiモデル）が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

A16チップと11インチLiquid Retinaディスプレイを搭載し、参考価格58,800円のところ、15％オフの49,800円で手に入ります。

Apple iPad（A16）11インチ（128GB、Wi-Fiモデル）の特徴

① 超高速のA16チップ＆長時間バッテリー

最新のA16チップで、アプリの起動、ゲーム、写真・動画編集も快適に動作。バッテリーは一日中使えるので、仕事や授業、エンタメ用途でも安心です。

② 11インチ Liquid Retinaディスプレイ

映画鑑賞やイラスト制作に最適な11インチの美しいLiquid Retinaディスプレイを搭載。True Tone機能により、部屋の明るさや色温度に応じて画面が自動調整され、どんな環境でも快適に使えます。

③ Apple Pencil＆キーボード対応

Apple Pencil（USB-C／第1世代）に対応し、手書きメモやイラスト制作も可能。さらに、取り外し可能なキーボード付き保護ケース「Magic Keyboard Folio」と併用すれば、ノートPCのように操作できます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、参考価格58,800円のところ約9,000円お得な価格で手に入るiPadで、より万能で直感的なデジタルライフを始めましょう。

※価格は容量やモデルによって異なる場合があります。