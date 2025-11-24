Amazonセール情報大紹介！ 第451回
衝動買い必至！超高性能iPad mini(A17 Pro)がAmazonブラックフライデー価格
2025年11月24日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー】Apple iPad mini(A17 Pro)登場！
Appleの高性能タブレット「iPad mini（A17 Pro）」（128GB、Wi-Fiモデル）が、Amazonブラックフライデーセールに登場中です。
超ポータブルなボディに高性能チップを搭載。参考価格78,800円のところ、18％オフの64,800円というお買い得価格で手に入ります。
11月21日開始のAmazonブラックフライデー先行セールでも目玉商品でしたが、11月24日開始の本セールでも同じ価格で登場しています。
Apple iPad mini(A17 Pro)の特徴
① 超高速のA17 Proチップを搭載
A17 Proチップはパワフルな処理能力を誇り、超高速グラフィックスもサクサク。Apple Intelligenceでタスクもスムーズにこなせます。
② 8.3インチLiquid Retinaディスプレイ
8.3インチのLiquid Retinaディスプレイは、P3広色域・True Tone・低反射率を備え、映像も文字も鮮やかに表示します。
③ 優れた携帯性と充実の機能
一日中使えるバッテリー、USB-Cポート、超高速Wi-Fi 6E対応。メモや書類への注釈も自由自在です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、1万円以上お得なiPad miniを手に入れ、超ポータブルなボディに詰まった高性能を体感してください。
※価格は容量やスタイル、パターンによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第452回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? ブラックフライデー先行セール特価
-
第451回
トピックスMFi認証の安心Lightningケーブルが1,278円！ブラックフライデーセールでチェック
-
第451回
トピックス家族みんなの顔と指紋が鍵に。スマートロックUltra顔認証セットが今だけ特価
-
第451回
トピックス【ブラックフライデーでないが安い】PS5デジタル・エディション(CFI-2000B01)が16％OFFの特価に
-
第451回
トピックス軽量1.24kgのM4 MacBook Air 13インチがブラックフライデーでお得に買えるチャンス
-
第450回
トピックスAdobe CC Pro 1年版が10万円→約5万円に！新規対象の半額タイムセールは11/28まで
-
第447回
トピックス【41%オフ】60時間再生＆LDAC対応！ Ankerのコンパクト折りたたみNCヘッドホン
-
第445回
トピックス【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチが31%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第445回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が15％オフのAmazonブラックフライデー先行セール！
-
第445回
トピックスこれは買いどき！Apple「探す」対応のカード型トラッカーがついに2000円台【Anker E30】
- この連載の一覧へ