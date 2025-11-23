【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチが31%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

マイクロソフト「Surface Pro（第11世代）」が16万円台に！

マイクロソフトの人気2in1デバイス「Surface Pro（第11世代）」が、Amazon.co.jpで販売中だ。



参考価格240,680円のところ、31%引きの165,500円で購入できる。11月22日現在、残り8点。

Snapdragon X Plus搭載 ― AIが支えるハイパフォーマンス

新型Surface Proの最大の特徴は、最新のSnapdragon X Plusプロセッサを搭載している点だ。AI最適化によるパフォーマンス向上により、マルチタスク処理やクリエイティブ作業もより快適にこなせる。



ディスプレイは13インチのPixelSense Flowタッチスクリーンを採用し、2880×1920（267 PPI）の高解像度と最大120Hzリフレッシュレートを実現。さらにGorilla Glass 5で保護されており、耐久性にも優れている。

軽量・長時間バッテリー ― モバイルワークにも最適

本体サイズは287×209×9.3mm、重量はわずか895g。最大14時間のバッテリー駆動が可能で、出張や外出先でも充電を気にせず作業できる。



また、Surface ProキーボードやSurfaceスリムペン（第2版）にも対応しており、ノートPCのような操作性を実現している。

高画質カメラ＆高音質オーディオ

フロントにはクアッドHDカメラ、リアには10MP Ultra HDカメラを搭載。オンライン会議や動画撮影時でもクリアで高品質な映像を楽しめる。



さらにDolby Atmos対応2WステレオスピーカーやBluetooth LE Audio、音声フォーカス対応スタジオマイクを備え、映像・音の両面で上質な体験を提供する。

Windows 11搭載＆安心のセキュリティ

OSには最新のWindows 11 Homeを搭載し、Office Home & Business 2021およびXbox Game Pass Ultimate（30日試用版）がプリインストール済み。

本製品のOfficeは特殊で、「Microsoft 365 Personalを3か月間お試しいただいた後、追加費用なしで21か月間延長して利用する方法、Office Home & Business 2024（永続版）に切り替えて利用する方法、または利用開始時点から24か月間 Microsoft 365 Personalを利用する方法のいずれかを選択できる製品に変更になります。」との事。

セキュリティ面ではMicrosoft Pluton TPM 2.0、Windows Hello顔認証、Microsoft Defenderによる保護が施されており、安心して利用できる。さらに、購入後は1年間のハードウェア保証も付帯している。