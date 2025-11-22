Amazonセール情報大紹介！ 第436回
酒飲みにはありがたい、1本あたり192円。アサヒ「生ジョッキ缶」（340ml 24本）が4,598円のセール特価
2025年11月22日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー先行セール】生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本登場！
缶ビールの常識を覆した大ヒット商品！ アサヒの「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
フルオープンする缶フタからきめ細かい泡が自然にわき出る、まるでお店の生ジョッキのような味わいを自宅で楽しめます。過去価格5,317円のところ、Amazonブラックフライデー先行セールでは14％OFFの4,598円で購入できます。
生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本の特徴
① 生ビールのような飲み口と泡立ち
フタが全開する「フルオープン缶」と独自の「クレーター構造」により、缶ビールでありながら、きめ細かい泡が自然にわき立ちます。飲み口が大きく開くため、ジョッキのようにゴクゴク飲める爽快感が味わえます。
② 辛口カーブが叶える躍動感
中味は通常のアサヒスーパードライと同じく、飲んだ瞬間に感じる「飲みごたえ」と瞬時に感じる「キレのよさ」が特徴です。
③ 安心の構造と高評価
缶のフチが手や口を切らないよう「ダブルセーフティ構造」を採用。4,000件を超えるレビューで4.4の高評価を獲得しており、その人気と品質は折り紙つきです。
まとめ：今だけのお得な価格！
1本あたり192円という手頃な価格で、週末の晩酌を特別な1杯に変えましょう。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第438回
トピックス【2,690円】65WでiPhone 17もノートPCも充電！ Anker Nano IIが40％オフ／ブラックフライデー先行セール
-
第427回
トピックス【40%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
-
第427回
トピックスデスク下が小さなこたつになる！「北国のこたつ」足元ヒーターが6,615円で買えるチャンス
-
第425回
トピックス【6,980円】帰宅してすぐぬくぬく空間へ！山善カジュアルこたつがブラックフライデーで安い
-
第425回
トピックス「そろそろ換気しよう」が数字で分かる！SwitchBot CO2センサーがブラックフライデー価格で登場
-
第425回
トピックス【プライム会員限定】Ryzen 5 7430U＆16GBメモリの超小型ミニPC「Kron Mini K1」が39,998円／ブラックフライデープライムセール
-
第425回
トピックス愛用者続出の冷え対策ソックス「まるでこたつソックス」がAmazonブラックフライデーで安い
-
第424回
トピックスmotorola g66j 5G が25%オフ！26,010円で買えるコスパ最強スマホがセール中
-
第424回
トピックススマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで37％OFF！
-
第424回
トピックスハイスペックなのに4万円台、FeliCa×IP68×144Hzのモトローラ「edge 50 pro」が値下げ中
- この連載の一覧へ