Amazonセール情報大紹介！ 第425回
Amazonプライム会員限定
【プライム会員限定】Ryzen 5 7430U＆16GBメモリの超小型ミニPC「Kron Mini K1」が39,998円／ブラックフライデープライムセール
2025年11月22日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデープライムセール】高性能ミニPC「ACEMAGIC Kron Mini K1」Ryzen 5 7430U（6コア12スレッド／最大4.3GHz）登場！
手のひらサイズのコンパクトボディに高性能CPUを詰め込んだ、ACEMAGICのミニPC「Kron Mini K1」（Ryzen 5 7430U搭載）が、Amazon「ブラックフライデープライムセール」に登場しました。
日常利用から資料作成、オンライン会議、軽めのクリエイティブ作業まで快適にこなせる実力を備えつつ、Amazonプライム会員限定ですが、参考価格53,998円から26％OFFの39,998円と、4万円を切る魅力的な価格になっています。
高性能ミニPC「ACEMAGIC Kron Mini K1」Ryzen 5 7430U（6コア12スレッド／最大4.3GHz）の特徴
① 4万円以下でRyzen 5搭載の高コスパ性能
AMD Ryzen 5 7430U（6コア12スレッド、最大4.3GHz）を搭載。マルチタスクやウェブ会議（Zoom／Teams）などが快適に動作します。メモリーは16GB DDR4、ストレージは512GB SSDを搭載し、アプリの起動やデータの読み書きもスムーズです。
② 4K 3画面出力に対応した豊富な拡張性
HDMI 2.0、DisplayPort 1.4b、映像出力対応のType-C（PD給電・10Gbps転送対応）の3ポートを搭載。最大で3画面の4K@60Hz出力に対応しており、マルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。
③ 超小型・静音設計でどこでも設置しやすい
本体サイズは12.8×12.8×4.1cm、重量は約0.5kgのコンパクト設計。VESAマウント対応でモニター背面に取り付けられ、省スペース環境の構築に便利です。静音ファンと効率的な放熱設計により、負荷がかかる作業時でも安定して動作します。
お買い得価格で手に入る！
Ryzen 5搭載で4K 3画面出力に対応したミニPCを4万円以下で入手できるのは魅力的です。省スペースで高性能なデスク環境を手軽に整えたい人にとって、有力な選択肢となるモデルです。
※価格はモデルやセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第438回
トピックス【2,690円】65WでiPhone 17もノートPCも充電！ Anker Nano IIが40％オフ／ブラックフライデー先行セール
-
第427回
トピックス【40%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
-
第427回
トピックスデスク下が小さなこたつになる！「北国のこたつ」足元ヒーターが6,615円で買えるチャンス
-
第425回
トピックス【6,980円】帰宅してすぐぬくぬく空間へ！山善カジュアルこたつがブラックフライデーで安い
-
第425回
トピックス「そろそろ換気しよう」が数字で分かる！SwitchBot CO2センサーがブラックフライデー価格で登場
-
第424回
トピックスmotorola g66j 5G が25%オフ！26,010円で買えるコスパ最強スマホがセール中
-
第424回
トピックススマホで簡単おしゃれラベル作成！「テプラ」がAmazonで37％OFF！
-
第424回
トピックスハイスペックなのに4万円台、FeliCa×IP68×144Hzのモトローラ「edge 50 pro」が値下げ中
-
第423回
トピックス白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が29,980円のセール特価
-
第423回
トピックス【Amazonで月間5千点販売！】デスク下ヒーターが実質6,999円！在宅の足元が即ポカポカ
- この連載の一覧へ