【40%オフ！】デスク周りが激変！ Anker史上最高峰充電器シリーズの140W充電ステーション
2025年11月22日 10時00分更新
【Amazonブラックフライデー先行セール】Anker Prime Charging Station（6-in-1,140W） 登場！
Ankerのフラッグシップ充電ステーション「Anker Prime Charging Station（6-in-1,140W）」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
超高出力140WのUSBポートとAC差込口を搭載。これ1台で最大6台の機器を同時に充電・給電可能です。参考価格14,990円のところ、今なら40％OFFの8,990円というお買い得価格で手に入ります。
Anker Prime Charging Station（6-in-1,140W） の特徴
① 単ポート140Wの超高出力
USB-CポートはPD3.1に対応し、最大140Wの高出力が可能。電力消費の大きいMacBook Proなどの高性能ノートPCでも急速充電できます。
② 6-in-1と超コンパクト設計
AC差込口×2口、USB-C×2、USB-A×2を搭載し、最大6台を同時接続可能。Ankerの独自技術「GaNPrime」により、iPhone 15 Plusと同様の超コンパクトサイズを実現し、デスク周りをすっきりと整理できます。
③ リアルタイム監視と高度な安全性
本体にデジタルディスプレイを搭載しており、USBポートの出力状況をリアルタイムで確認可能。さらに独自の温度管理技術「ActiveShield 2.0」を含む多重保護システムで、接続された機器を24時間守ります。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
高性能なデスク環境を構築するなら今がチャンスです。この機会に、Ankerのフラッグシップ充電ステーションをお得に手に入れましょう！
※本製品はワイヤレス充電およびモバイルバッテリー機能はありません。
※Amazonブラックフライデー先行セールの商品は在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
