【Amazonで月間5千点販売！】デスク下ヒーターが実質6,999円！在宅の足元が即ポカポカ

北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が6,999円
人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」が、6,999円で販売中。過去価格は7,999円ですが、Amazonブラックフライデー先行セールとして13%引きの6,999円で購入可能です。
4面発熱パネルと天板構造で熱を逃さず、デスク下がまるでこたつのように暖かい。iF Design Award受賞の高品質デザインで、サイズは幅55×奥行40×高さ55cm。過去1か月で5000点以上購入されました」というAmazonの人気商品です
新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。
PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。
在宅ワークや勉強時の冷え対策に最適。静音・省スペースで自宅やオフィスにぴったりですね。
速暖・省エネ・安心の三拍子がそろった冬のマストアイテムです。
