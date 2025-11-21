Amazonセール情報大紹介！ 第421回
50型4Kレグザがここまで安くなるとは…22年モデル「50Z570L」が79,800円に／ブラックフライデー先行セール
2025年11月21日 21時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデー先行セール】レグザ「50Z570L」4Kテレビが48％オフ！今だけ79,800円
話題の高画質テレビが特別価格に
レグザの4K液晶テレビ「50Z570L」が、ブラックフライデー先行セールにて、参考価格154,000円から48％オフの79,800円で販売されています。
美しい映像と迫力サウンド
直下型倍速パネルと高コントラストパネルを採用し、リアルで鮮やかな4K映像を実現。映画やスポーツ観戦では臨場感あふれる映像が楽しめます。
また、重低音立体音響システムを搭載し、音の広がりと深みも抜群。自宅がまるでシアターのように。
AIが番組をおすすめ＆ネット動画も充実
AIが好みを学習し番組を提案する「新ざんまいスマートアクセス」を搭載。録画も簡単で操作性も◎。
Netflix、Prime Video、YouTubeなど主要動画サービスに対応。瞬速ゲームモードで約0.83msecの低遅延プレイも可能です。
接続性も抜群で使いやすい
HDMI×4、USB×2を備え、複数デバイスを同時接続可能。Wi-Fi対応でネット動画もスムーズに楽しめます。
【まとめ】今が買い替えのチャンス
4K高画質と高音質を備えたレグザが、今だけ48％オフの79,800円。ブラックフライデー中に手に入れたい注目モデルです。
