PlayStation 5／PlayStation 4タイトルが最大90％オフ！
D3PがPS Storeにて開催中のセール「BLACK FRIDAY」への提供タイトルを公開！
ディースリー・パブリッシャーは11月21日、PlayStation 5＆PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツが最大90％オフで購入できるPlayStation Storeのセール「BLACK FRIDAY」への提供タイトルを公開。セール期間は、2025年12月1日まで。
今回のセールでは、『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』などEDFシリーズゲーム本編やシーズンパス、追加ミッションが大幅割引。『デジボク2』シーズンパスと追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」は過去最大割引の40％オフとなっている。
さらに『ラビリンス ライフ』デラックスエディションや『THE トランプ』なども過去最大割引に。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のセールタイトル一覧か、セールページを確認してほしい。
https://www.d3p.co.jp/information/event/357/
■セール対象タイトル（一部）
▼『地球防衛軍6』
●ゲーム本編
8980円 → 3951円（56%OFF）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
●シーズンパス（DLCセット）
3960円 → 2772円（30%OFF）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05
▼『デジボク地球防衛軍2（略）』
●ゲーム本編
6980円 → 2931円（58%OFF）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002
●シーズンパス（DLCセット）
3960円 → 2376円（40%OFF）過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2SEASONPASS
●追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」
1650円 → 990円（40%OFF）過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2ADDON00400
※シーズンパスに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
▼『ラビリンス ライフ』
●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
8580円 → 1544円（82%OFF） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA14694_00-LABYRINTHLIFEDX0/
▼『THE トランプ パーフェクトコレクション Plus（略）』
●ゲーム本編
1980円 → 495円（75%OFF）過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP3177-CUSA40684_00-0000000000000000
