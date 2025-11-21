ディースリー・パブリッシャーは11月21日、PlayStation 5＆PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツが最大90％オフで購入できるPlayStation Storeのセール「BLACK FRIDAY」への提供タイトルを公開。セール期間は、2025年12月1日まで。

今回のセールでは、『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』などEDFシリーズゲーム本編やシーズンパス、追加ミッションが大幅割引。『デジボク2』シーズンパスと追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」は過去最大割引の40％オフとなっている。

さらに『ラビリンス ライフ』デラックスエディションや『THE トランプ』なども過去最大割引に。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のセールタイトル一覧か、セールページを確認してほしい。

▼セールページ

https://www.d3p.co.jp/information/event/357/

■セール対象タイトル（一部）

▼『地球防衛軍6』

●ゲーム本編

8980円 → 3951円（56%OFF）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000

●シーズンパス（DLCセット）

3960円 → 2772円（30%OFF）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼『デジボク地球防衛軍2（略）』

●ゲーム本編

6980円 → 2931円（58%OFF）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002

●シーズンパス（DLCセット）

3960円 → 2376円（40%OFF）過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2SEASONPASS

●追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」

1650円 → 990円（40%OFF）過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2ADDON00400

※シーズンパスに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

▼『ラビリンス ライフ』

●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

8580円 → 1544円（82%OFF） 過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA14694_00-LABYRINTHLIFEDX0/

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

▼『THE トランプ パーフェクトコレクション Plus（略）』

●ゲーム本編

1980円 → 495円（75%OFF）過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP3177-CUSA40684_00-0000000000000000

©2023 D3PUBLISHER

■セール対象タイトル一覧