Amazonセール情報大紹介！ 第410回

【ブラックフライデー先行セール】Fire HD 10インチ タブレットが45%オフの10,980円

2025年11月21日 15時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデー先行セール】Amazon Fire HD 10 インチ タブレット登場！

　AmazonのFire HD 10インチ タブレットが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

　1080pフルHDディスプレイを搭載した大画面タブレットが、参考価格19,980円のところ、45％オフの10,980円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでAmazon Fire HD 10 インチ タブレットを入手

Amazon Fire HD 10 インチ タブレットの特徴

① 大画面1080pフルHDと4倍の耐久性

　10.1インチの1080pフルHDディスプレイで、動画、マンガも大画面で楽しめます。薄くて軽くて丈夫。落下テストでの耐久性はApple iPad 10.9（第10世代）の約4倍です。

② 高速パフォーマンスと長時間バッテリー

　8コアプロセッサーと3GB RAMを搭載し、前世代機よりも最大25%パフォーマンスが改善。エンターテイメントもサクサク楽しめます。バッテリーは最大13時間の連続使用が可能です。

③ Alexa搭載とクリエイティブな拡張性

　Alexaに話しかけるだけでアラーム設定、音楽再生など簡単操作。Made for Amazonスタイラスペン（別売）と一緒に使えば、4096段階の筆圧検知、パームリジェクション対応でのイラスト制作が可能です。また、microSDカード（別売）で1TBまで拡張できます。

商品仕様

・ディスプレイ：10.1インチ 1080p フルHD

・解像度：1920 x 1200（224ppi）

・重量：434g

・サイズ：246×165×8.6mm

・RAM：3GB

・CPU：8コア（2x2.05GHz、6x2.0GHz）

お買い得価格で手に入る！

　9,000円もお得なこの機会に、高コスパなFire HD 10タブレットをぜひ手に入れてください。

　※価格は容量によって異なります。

アマゾンでAmazon Fire HD 10 インチ タブレットを入手

