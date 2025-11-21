Amazonセール情報大紹介！ 第410回
【ブラックフライデー先行セール】Fire HD 10インチ タブレットが45%オフの10,980円
2025年11月21日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデー先行セール】Amazon Fire HD 10 インチ タブレット登場！
AmazonのFire HD 10インチ タブレットが、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。
1080pフルHDディスプレイを搭載した大画面タブレットが、参考価格19,980円のところ、45％オフの10,980円というお買い得価格で手に入ります。
Amazon Fire HD 10 インチ タブレットの特徴
① 大画面1080pフルHDと4倍の耐久性
10.1インチの1080pフルHDディスプレイで、動画、マンガも大画面で楽しめます。薄くて軽くて丈夫。落下テストでの耐久性はApple iPad 10.9（第10世代）の約4倍です。
② 高速パフォーマンスと長時間バッテリー
8コアプロセッサーと3GB RAMを搭載し、前世代機よりも最大25%パフォーマンスが改善。エンターテイメントもサクサク楽しめます。バッテリーは最大13時間の連続使用が可能です。
③ Alexa搭載とクリエイティブな拡張性
Alexaに話しかけるだけでアラーム設定、音楽再生など簡単操作。Made for Amazonスタイラスペン（別売）と一緒に使えば、4096段階の筆圧検知、パームリジェクション対応でのイラスト制作が可能です。また、microSDカード（別売）で1TBまで拡張できます。
商品仕様
・ディスプレイ：10.1インチ 1080p フルHD
・解像度：1920 x 1200（224ppi）
・重量：434g
・サイズ：246×165×8.6mm
・RAM：3GB
・CPU：8コア（2x2.05GHz、6x2.0GHz）
お買い得価格で手に入る！
9,000円もお得なこの機会に、高コスパなFire HD 10タブレットをぜひ手に入れてください。
※価格は容量によって異なります。
