今すぐ手に入れたい！ イラスト制作の最強タブレット、ワコム Cintiq 22が驚きの特別価格【35%オフ】
2025年11月20日
【タイムセール】Wacom（ワコム）液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 22 FHD」登場！
クリエイター必見！ Wacom（ワコム）の液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 22 FHD」が、Amazonタイムセールに登場しました。
Wacom Pro Pen 2の繊細なタッチと21.5型の大画面を両立したミドルクラスモデル。参考価格162,800円のところ、35％オフの105,820円という大幅割引価格で手に入ります。
Wacom（ワコム）液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 22 FHD」の特徴
① プロ仕様の描き味を誇るWacom Pro Pen 2
指先の微妙な感覚まで表現できる、8192レベルの筆圧感知、精度、レスポンスを実現した高性能ペンを採用。まるで紙と鉛筆で描くような自然な描き心地を実現します。
② 大画面で集中できる描画スペース
21.5型フルHD液晶ディスプレイは、作品全体を確認しながら描ける広い描画スペースを提供。拡大や縮小を繰り返す手間を減らし、創作に没頭できます。
③ 簡単接続＆Amazon限定
PCとはHDMIケーブルとUSBケーブルで簡単に接続可能。さらに、本製品はAmazon限定でCLIP STUDIO用オリジナルカスタムブラシデータ特典付きです。
お買い得価格で手に入る！
5万円以上お得なこの機会に、ワコムの大画面液タブを導入し、あなたのクリエイティビティを解き放ちましょう。
※価格はサイズによって異なります。
