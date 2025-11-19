このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第402回

Wセンサー付きセラミックヒーターが7,200円！ 即暖＆節電の冬支度

2025年11月19日 21時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【タイムセール】山善 大風量パネルセラミックヒーター DPSF-EU12（W）登場！

　冬の脱衣所や足元の寒さを、スイッチひとつで即解消！ 山善（YAMAZEN）の人感・温度Wセンサー付きセラミックヒーター「DPSF-EU12（W）」が、Amazonのタイムセールに登場しました。

　Wセンサーとエコ運転で賢く運転し、40%の節電効果（※パワフル連続時比較）を実現。参考価格9,878円のところ、27％オフの7,200円というお買い得価格で手に入ります。

山善 大風量パネルセラミックヒーター DPSF-EU12（W）の特徴

① 節電Wセンサーによる自動運転

　人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサーと、室温に合わせて出力を自動調整する温度センサーを搭載。

② 大風量で即座にあったか

　電源を入れるとすぐに強力な温風が出て、足元や脱衣所もあっという間に暖かくなります。温風は「弱・強・パワフル」の3段階で切り替え可能です。

③ 安全設計と便利なタイマー

　本体が転倒・傾いた場合は通電を停止する転倒オフスイッチ、子どもやペットのいる家庭でも安心のチャイルドロック機能を搭載。
さらに就寝時や切り忘れ防止に役立つ切タイマー（1/2/3/4時間）も装備しています。

お買い得価格で手に入る！

　Wセンサー搭載の便利で安全なヒーターを、この機会にお得に手に入れましょう。

　※価格はタイプや時期によって変動する場合があります。

