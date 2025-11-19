【16%オフ！】PC収納もスッキリ！ エレコムの19Lスクエアバックパックが4,200円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】エレコム スクエアバックパック BM-XBPSQ01BK登場！

エレコム（ELECOM）のスクエアバックパック「BM-XBPSQ01BK」が、Amazonのタイムセールに登場しました。

過去価格4,998円のところ、16％オフの4,200円という高コスパ価格で手に入ります。

エレコム スクエアバックパック BM-XBPSQ01BKの特徴

① 15.6インチ PC対応の多機能収納

15.6インチまでのノートPCやタブレットが収納可能なクッション付き内装ポケットを装備。前面ポケット内には充電器や小物を整理できる仕切りポケットもあり、荷物をスッキリ収納できます。

② 快適な背負い心地と撥水加工

背面は通気性のあるメッシュ素材で蒸れを防ぎ、厚手のショルダーベルトが肩への負担を軽減。本体は樹脂コーティング生地で水がしみ込みにくく、多少の雨でも安心して使用できます（※完全防水ではありません）。

③ 豊富なポケットと移動をサポートする機能

側面には、折りたたみ傘やペットボトルを収納できるオープンポケットとファスナーポケットを配置。さらに背面にはキャリーバーに固定できるキャリーベルトを備え、スーツケースと一緒に持ち運ぶ際も便利です。

お買い得価格で手に入る！

通勤や通学に最適な高機能リュックを、この機会にぜひ手に入れてください。

※価格はタイプや時期によって変動する場合があります。