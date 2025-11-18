Amazonセール情報大紹介！ 第385回
【21%オフ】DJI Mic Miniが12,980円！ 48時間駆動＆ノイズキャンセル付き超軽量ワイヤレスマイク
2025年11月18日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】DJI Mic Mini（2 TX＋1 RX＋充電ケース）登場！
動画クリエイターやライバーに朗報です。DJIの超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini（2 TX＋1 RX＋充電ケース）」が、Amazonのタイムセールに登場しました。
コンパクトながら高音質を実現し、最大48時間の長時間駆動も可能です。参考価格16,500円のところ、21％オフの12,980円で手に入ります。
DJI Mic Mini（2 TX＋1 RX＋充電ケース）の特徴
① 超軽量10g＆最大48時間駆動
トランスミッターはわずか10gと非常に軽量で、装着してもほとんど目立ちません。充電ケースを併用すれば、システム全体で最大48時間の長時間駆動が可能。長時間のインタビューやライブ配信にも最適です。
② クリアな音質とノイズキャンセリング機能
2段階のノイズキャンセリングで、屋外の雑音も効果的に抑制。さらに、音声入力が大きすぎる場合には自動で音量を制御し、音割れを防止します。
③ 2人収録対応＆幅広い互換性
2台のトランスミッター（TX）が付属しており、インタビューや対談形式の収録に最適です。カメラ、ビデオカメラ、スマホなど、さまざまなデバイスに対応しています。
お買い得価格で手に入る！
高音質で使いやすいDJIのワイヤレスマイクを、このお得な機会に手に入れて、コンテンツ制作のクオリティをワンランクアップさせましょう。
※価格は1 TXセットなど、モデルによって異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第384回
トピックス【17%オフ】最強ゲーミングセット！ Logicool G PRO 2マウス＆パッドが14,300円
-
第383回
トピックス新規購入者限定！ Adobe Firefly搭載Illustrator CCが半額17,000円
-
第383回
トピックス【THE NORTH FACE】防寒シューズ「Nuptse Down Mule」で冬の室内外を快適に！【20%オフ】
-
第382回
トピックス【24,800円】軽量・高コスパの整備済みSurface Go2（Office 2024付き）がAmazonで安い！
-
第381回
トピックス【今日も安い】AI搭載Surface Pro 13インチがAmazonセールで33%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第380回
トピックス【本日も23%引き】65型4K REGZAが100,001円！ ネット動画も高画質、2025年新型モデル
-
第379回
トピックス新規購入者限定！ Adobe CC Proが半額51,000円＆Firefly搭載
-
第378回
トピックス【タイムセール】超小型ミニPC「Kron Mini K1」が39,998円！ AMD Ryzen 5＆16GBメモリでこの価格はお得
-
第377回
トピックスハイセンス55型4K TV「55E50R」が67,800円！ 低価格でネット動画もゲームも快適＆3年保証
-
第377回
トピックスTHE NORTH FACEの難燃防寒ブーツが43%OFF！冬キャンプにも日常にも使える高機能モデル
- この連載の一覧へ