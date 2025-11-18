【21%オフ】DJI Mic Miniが12,980円！ 48時間駆動＆ノイズキャンセル付き超軽量ワイヤレスマイク

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】DJI Mic Mini（2 TX＋1 RX＋充電ケース）登場！

動画クリエイターやライバーに朗報です。DJIの超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini（2 TX＋1 RX＋充電ケース）」が、Amazonのタイムセールに登場しました。

コンパクトながら高音質を実現し、最大48時間の長時間駆動も可能です。参考価格16,500円のところ、21％オフの12,980円で手に入ります。

DJI Mic Mini（2 TX＋1 RX＋充電ケース）の特徴

① 超軽量10g＆最大48時間駆動

トランスミッターはわずか10gと非常に軽量で、装着してもほとんど目立ちません。充電ケースを併用すれば、システム全体で最大48時間の長時間駆動が可能。長時間のインタビューやライブ配信にも最適です。

② クリアな音質とノイズキャンセリング機能

2段階のノイズキャンセリングで、屋外の雑音も効果的に抑制。さらに、音声入力が大きすぎる場合には自動で音量を制御し、音割れを防止します。

③ 2人収録対応＆幅広い互換性

2台のトランスミッター（TX）が付属しており、インタビューや対談形式の収録に最適です。カメラ、ビデオカメラ、スマホなど、さまざまなデバイスに対応しています。

お買い得価格で手に入る！

高音質で使いやすいDJIのワイヤレスマイクを、このお得な機会に手に入れて、コンテンツ制作のクオリティをワンランクアップさせましょう。

※価格は1 TXセットなど、モデルによって異なります。