【卓上加湿器】潤いもアロマも！山善のコンパクト加湿器が7%OFFの3,200円に
2025年11月17日
山善の加湿器が3,200円！
冬の乾燥やエアコン使用による喉・肌のカサつきが気になる時に役立つのが「山善の加湿器」です。
手軽に使えるコンパクトサイズで、仕事や勉強のデスク周りをしっかり潤してくれます。
参考価格3,436円から、7%OFFの3,200円で販売中。乾燥が気になる季節に、頼れるアイテムをチェックしてみましょう。
デスクに置きやすいコンパクトサイズ
場所を取らずに設置できるため、仕事や勉強のスペースに置いても邪魔になりにくく、必要な範囲をしっかり加湿できます。
給水・お手入れが簡単！
給水はタンクのキャップを外して水を入れるだけの手軽さで、本体からタンクを取り外せるので水道から直接入れられ、毎日使う方にも扱いやすい仕様です。
さらに、タンクは丸洗いが可能で清掃用ブラシも付属しており、清潔に保ちやすい点も魅力です。
シンプルで使いやすい操作性
電源のオン・オフのみで使えるシンプル設計で、届いてすぐに利用できます。
複雑な設定が不要で、お子様からご年配の方まで、どんな年代の方にも気軽にお使いいただけます。
加熱式加湿器で衛生面にも配慮
水を加熱して蒸気に変える加熱式タイプで、温かいスチームでしっかり加湿できます。
水を沸騰させるため、菌が繁殖しにくく、衛生面が気になる方におススメの仕様になっています
空焚き防止機能付き
タンクの水がなくなるとリセットランプのボタンが消灯します。
水の入れ忘れや就寝時にも安心できる設計です。
アロマオイル対応
吹き出し口のくぼみ部分がアロマポットになっており、お好みのアロマオイルを数滴たらすことで、加湿と香りを同時に楽しめます。
※アロマオイルは市販品をお買い求めください。
商品仕様
本体サイズ:幅25.7×奥行9.5×高さ22.7cm
本体重量:700g
水タンク容量:1.5L
電源:交流100V(50/60Hz)
消費電力:130W
加湿量:150ml/h
電源コードの長さ:1.6m
まとめ
参考価格：3,436円
現在の価格：3,200円［7%OFF］
乾燥対策やアロマオイル対応の加湿器を取り入れたい方は、日常使いのアイテムとしてチェックしてみてください。
