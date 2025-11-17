【卓上加湿器】潤いもアロマも！山善のコンパクト加湿器が7%OFFの3,200円に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

山善の加湿器が3,200円！

冬の乾燥やエアコン使用による喉・肌のカサつきが気になる時に役立つのが「山善の加湿器」です。

手軽に使えるコンパクトサイズで、仕事や勉強のデスク周りをしっかり潤してくれます。

参考価格3,436円から、7%OFFの3,200円で販売中。乾燥が気になる季節に、頼れるアイテムをチェックしてみましょう。

デスクに置きやすいコンパクトサイズ

場所を取らずに設置できるため、仕事や勉強のスペースに置いても邪魔になりにくく、必要な範囲をしっかり加湿できます。

給水・お手入れが簡単！

給水はタンクのキャップを外して水を入れるだけの手軽さで、本体からタンクを取り外せるので水道から直接入れられ、毎日使う方にも扱いやすい仕様です。

さらに、タンクは丸洗いが可能で清掃用ブラシも付属しており、清潔に保ちやすい点も魅力です。

シンプルで使いやすい操作性

電源のオン・オフのみで使えるシンプル設計で、届いてすぐに利用できます。

複雑な設定が不要で、お子様からご年配の方まで、どんな年代の方にも気軽にお使いいただけます。

加熱式加湿器で衛生面にも配慮

水を加熱して蒸気に変える加熱式タイプで、温かいスチームでしっかり加湿できます。

水を沸騰させるため、菌が繁殖しにくく、衛生面が気になる方におススメの仕様になっています

空焚き防止機能付き

タンクの水がなくなるとリセットランプのボタンが消灯します。

水の入れ忘れや就寝時にも安心できる設計です。

アロマオイル対応

吹き出し口のくぼみ部分がアロマポットになっており、お好みのアロマオイルを数滴たらすことで、加湿と香りを同時に楽しめます。

※アロマオイルは市販品をお買い求めください。

商品仕様

本体サイズ:幅25.7×奥行9.5×高さ22.7cm

本体重量:700g

水タンク容量:1.5L

電源:交流100V(50/60Hz)

消費電力:130W

加湿量:150ml/h

電源コードの長さ:1.6m

まとめ

参考価格：3,436円

現在の価格：3,200円［7%OFF］

乾燥対策やアロマオイル対応の加湿器を取り入れたい方は、日常使いのアイテムとしてチェックしてみてください。