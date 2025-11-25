ユービーアイソフトは11月25日、発売中の「アサシン クリード シャドウズ」にて、アニメ「進撃の巨人」とコラボしたインゲームイベントを開催すると発表。本日23時（日本時間）より配信予定だ。

本コンテンツは、弥助を操作キャラクターに選択できる箇所までストーリーを進め、山城の北東にいるクエスト提供者を見つけることでプレイ可能となる。

奈緒江と弥助は「エイダ」と名乗る女性に導かれ、怪しげなカルト教団が潜む結晶の洞窟へと足を踏み入れることに。その先で待つものとは……。

クエストを完了すると、新たな刀などの限定報酬を入手できる。ストアでは「進撃の巨人」テーマパックが販売され、巨人をイメージした弥助の装束や、ミカサをイメージした奈緒江の装束、武具、調査兵団の騎乗動物などが含まれ、自由にカスタマイズ可能だ。

また、コラボイベントと同時に無料ストーリー第3弾「難題」も配信。奈緒江は彼女らしい派手さを加えた弥助の戦蹴りを、弥助は非殺傷の静かな不意打ちを会得する。周囲の環境を利用した難解な謎解きも新たに登場。謎を解ければ、プレイヤーが求めていた答えのいくつかが明らかになるかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：アサシン クリード シャドウズ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ユービーアイソフト

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Ubisoft Store）、Mac（Mac App Store）

※サブスクリプションサービスのUbisoft+に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日：発売中（2025年3月20日）

価格：

PS5／PC／Macスタンダードエディション：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

XSX|Sスタンダードエディション：9800円（ダウンロード版）

ゴールドエディション：1万5400円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PCアルティメットエディション：1万8150円（ダウンロード版）

XSX|Sアルティメットエディション：1万8100円（ダウンロード版）

※Mac版はスタンダードエディションのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

※デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認ください。

※特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

※コレクターズエディションのデジタルコンテンツを入手いただくには、プレイステーションネットワークに接続できる環境が必要となります。

※提供内容は変更になる場合があります。コンテンツはUbisoftの独自の判断により、別の形で販売または配布される可能性があります。

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.