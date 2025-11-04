「全部見たい！」を叶えるプライベートタクシーで巡る東京イルミネーション絶景2時間コース！

冬といえばイルミネーション。丸の内仲通りでも11月13日（木）からイルミネーションが始まります。

とはいえ、「見たいけど、あの人混みと凍える寒さはもうウンザリ…」なんて諦めていませんか？ せっかくの特別な季節、移動の不便さや混雑のストレスで台無しにするのはもうおしまいです。暖かい快適なタクシーの車内から、完全プライベート空間できらめく絶景を独り占めできるプランがあるのです！

コースは2時間。プロの観光ドライバーが丸の内をはじめ、都内の主要イルミスポットを巡ってくれます。もちろん、気になるスポットで下車して、写真撮影するのもOK！ 光り輝く街路樹の下をのんびり歩くのもいいですが、たまにはタクシーで都内のイルミネーションスポットを回ってみるのはどうでしょうか。

都内のイルミスポット大満喫コース

日本交通では、プライベートな空間から都内各所のイルミネーションスポットや夜景を満喫できる観光タクシー「イルミネーションタクシー」の受付を開始しました。11月13日（木）から12月25日（木）まで運行します。

東京観光の専門資格を持つ日本交通のEDS（エキスパート・ドライバー・サービス）®観光担当乗務員が、都内の名所を貸切タクシーで案内。都内各地にあるイルミネーションスポットの中から、プロの観光乗務員さんがおすすめするスポットや希望のスポットへと連れて行ってくれます。

気になる場所があれば下車して立ち寄るのもOK。乗務員さんがカメラマンとなって写真を撮ってくれるサービスもあります。

オリジナルのコースを巡る「オーダーメイドコース（3.5時間～）」もありますが、まずはトライアルコースでお試しを。トライアルコースでは東京駅丸の内口の発着で、観光担当乗務員が厳選したおすすめコースを巡ります。

イルミネーションタクシー



予約開始日：2025年11月10日（月）

運行期間：2025年11月13日（木）～2025年12月25日（木）（予定）

車種：ジャパンタクシー（乗客定員4人）

またはエスクァイア、アルファード、ノア（乗客定員6名）

※原則として車種はお選びいただけません。

運行台数：トライアルコースについては 1日あたり10台まで



●トライアルコース（東京駅ルート）

定員4名、平日限定

出発時間：16:30～20:00のお好きな時間をお選びいただけます（所要時間2時間）

運行コース：東京駅丸の内口 ～ 行幸通り ～ 丸ノ内仲通り ～ 東京ミッドタウン日比谷 ～ 六本木けやき坂 または お台場（訪問地を選べます） ～ 東京駅

料金：2時間 13,000円／1台（税込）



※訪問地で「お台場」を選択された場合は、別途310円の有料道路料金がかかります（芝公園～台場間）。

予約方法：EDSホームページまたはお電話にて申し込みください。

EDSお申し込みページ：http://www.nikkotaxi.jp/sightseeing/request

※お申し込みフォーム「その他」欄に、「イルミネーションタクシー希望」とご記入ください。

電話（お問い合わせ・お申し込み専用ダイヤル） 050-3160-4453（受付時間：平日9時～17時）

※ご予約の空き状況については、日本交通観光タクシーのXアカウントでご確認頂けます。https://x.com/NihonKotsuKanko

※トライアルコースについて、コースは固定となります。延長、立寄先、発着地の変更を希望の場合には、オーダーメイドコースをご案内する場合があります。

※有料道路料金、駐車料金、入館料、お食事代等はお客様のご負担となります。

※ワゴンタイプの車両は料金が異なります。4名以上でのご利用を希望される場合は、事前にご相談ください。

※指定された出発時間以外でのご利用をご希望される場合は、お申し込み時にご相談ください。

※イルミネーションの実施状況や天候にかかわらず、ご予約いただいた運行は実施することを基本とします。

※訪問予定地はすべての観光をお約束するものではありません。当日の混雑状況、進行具合、気象条件などによりお客様とご相談のうえルートを変更する場合があります。