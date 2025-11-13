達成電器は11月13日、家庭用ガンシューティングゲーム機「G'AIM'E（ジーエイム）」を発売した。ベーシック版で1万3200円。Amazon.co.jpなどで販売中だ。

これは、1996年にナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）によって制作されたガンシューティングゲーム「タイムクライシス」などを、銃型のコントローラー・通称「ガンコン」で遊べるもの。

※バンダイナムコエンターテインメントより許諾済み

PlayStation 5などのゲーム機につなぐ形ではなく、ソフトがインストールされた本体とガンコンをテレビやモニターに接続するだけで遊べるお手軽さが特徴だ。

製品は3種類販売され、ベーシック版は「タイムクライシス」を収録。プレミアム版にはフットペダルが追加されるほか、「ガンバレット」「スティールガンナー」「スティールガンナー2」などが収録され、遊び応え抜群に。

アルティメット版になると上記の内容に加え、2個目のガンコンが付いてくるので誰かと一緒に遊べるようになる。

2025年11月15日・16日の11時～18時にかけて、秋葉原のヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 6階 テレビゲーム売場にて試遊会のイベントを開催。この週末に時間のある人は、ぜひ試遊会を訪れて懐かしのガンコンに触れてみてはいかがだろうか。

TIME CRISIS™, POINT BLANK™, STEEL GUNNER™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Tassei Denki Co.,Ltd.