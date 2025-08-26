D4エンタープライズは8月26日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、ソフトスタジオWINGが1989年にリリースした『怨霊戦記（PC-9801・Windows11対応版）』を配信。価格は990円だ。

紹介動画

奇怪な事件が次々と発生する宮寺市を舞台に、推理力を駆使して怨霊と戦え！

異色のホラーアドベンチャーゲーム この世に、怨みの無い方はございません。人の命が短いばかりに、人の情も、事の善悪も、欲望の限りも、悟りの道が遥かなため、人の怨み、この世を怨み、旅立つのでございます。 その旅立ちすら無念がゆえに、この世に残した怨みがつのり、死する事も、生きる事も、できない姿で、のたうちまわり、死霊が怨霊と化して、この世の中に満ち溢れている事でございます……。

本作は1989年にリリースされた、アドベンチャーゲーム。プレイヤーは怪現象に遭遇したことで霊能力を身に付けた北原弘行となり、奇怪な事件が次々と発生する宮寺市を舞台に、推理力を駆使して怨霊と戦うストーリーが展開する。

ゲームシステムはコマンド選択式を採用しているため、誰でも直感的に楽しむことが可能。独特なグラフィックスとサウンドが織りなす世界観は、プレイヤーを怨霊との戦いの世界へといざなってくれるだろう。

当時のアドベンチャーゲーム界では探偵ものが主流だったが、この作品は怨霊との戦いと推理を組みあわせたユニークな設定で注目を集めた。独特のビジュアルとサウンドデザインをぜひ楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：怨霊戦記（PC-9801・Windows11対応版）

ジャンル：アドベンチャーゲーム

メーカー：スタジオWING

プラットフォーム：PC

配信日：配信中（2025年8月26日）

価格：990円

©STUDIO WING

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd. / ©2025 MSX Licensing Corporation.