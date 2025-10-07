ラファールとファルラムの兄妹が永遠の幸せを求めて旅するファンタジーアクションアドベンチャー

D4エンタープライズは10月7日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、システムサコムが1987年にリリースした『ユーフォリー（X1版）』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録（550円）が必要。

紹介動画

ラファールとファルラムの2人の兄弟が病気の母親を救うため、

母の故郷へと旅をする物語！ 広大なマップと、たくさんの愉快なキャラクターたちが繰り広げるファンタジーワールド。ラファールとファルラムの兄妹が永遠の幸せを求めて旅を続けます。 旅の途中で出合う不思議な出来事や、心のやさしい人々、危険な妖精たち。このソフトは単に敵を退治していくアクションアドベンチャーとはまったく異なった発想で作られたゲームです。 しなやかな感性といつまでも変わらない子ども心を持つあなたに、このドリームジャーニーの片道切符を進呈します……。

本作は1987年にリリースされたアクションアドベンチャー。プレイヤーは病に倒れた母を治すため、兄ラファールか妹ファルラムとなって、母の故郷へと旅をすることになる。

基本的にはアドベンチャーゲームだが、アクションゲームらしい要素もたくさん盛り込まれており、キャラには体力が設定されていてゼロになるとゲームオーバーに。

ちなみに装備を変更することでキャラが強くなっていく仕組みなので、攻略の秘訣は装備探し、装備選びなのかもしれない。

※仕様にて二人同時プレイは対応しておりません。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ユーフォリー（X1版）

ジャンル：アドベンチャー

メーカー：システムサコム

プラットフォーム：PC

配信日：配信中（2025年10月7日）

価格：無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録（550円）が必要。

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd.