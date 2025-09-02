D4エンタープライズは9月2日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、T＆E SOFTが1989年にリリースした『ルーンワース 黒衣の貴公子（PC-9801版）』を無料配信した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録（550円）が必要。

▼紹介動画

経験値稼ぎ不要、リアルな呪文の詠唱システムなどユニークなシステムは魅力！ 光と闇の境界にルーンワースと呼ばれる世界が在った。かつて、あらゆるものがそこで生まれ、栄え、滅んでいった。たとえ神々さえも例外ではなかったという。 これから語られるイア＝ルーンワースの物語は、絶対神イアティルスの誕生とともに始まる。それすらも、ルーンワースにおいて語られるべき物語のほんの一部でしかないのだが……。

本作は1989年にリリースされたアクションRPG。プレイヤーは一人の若き旅人としてルーンワースの世界を歩き、次第に壮大な冒険に巻き込まれていく。一見、オーソドックスなアクションRPGに見えるが、随所にユニークなフィーチャーが盛り込まれている。

たとえばレベルアップはイベントやアイテムで行われるため、敵との戦闘は最低限でよく純粋にストーリーが楽しめたり、呪文は詠唱時間が必要で、詠唱中に攻撃を受けると詠唱がとまってしまったり、宝箱の開閉時やちょっとしたかがむシーンにすらもキャラクターのアニメーションパターンが用意されているなど……。これらの要素が相まって、個性的なRPGに仕上がっている。

また、続編もリリースされているので、この機会に通しでプレイしてみてはいかがだろうか。きっと壮大なファンタジーRPGの世界を堪能できることだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：ルーンワース 黒衣の貴公子（PC-9801版）

ジャンル：アクションRPG

メーカー：T&E SOFT

プラットフォーム：PC

配信日：配信中（2025年9月2日）

価格：無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録（550円）が必要。

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd. / ©2025 MSX Licensing Corporation.