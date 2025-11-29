あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第196回
PLAUD「Plaud Note Pro」
大注目のAIボイスレコーダー「Plaud Note Pro」が買い！ ボタン一つで会議や通話を全記録＆全テキスト化
2025年11月29日 17時00分更新
会議も取材も、気づけば「録音してあとでAIに文字起こしさせる」が当たり前になってきました。最初は「そんなに便利なの？」と半信半疑でしたが、いざ使い始めるともう手放せません。
その流れの中で人気を集めているのが、PLAUD NOTE。シンプルでおしゃれな見た目と使いやすさで、仕事感のないボイスレコーダーとしてSNSでも話題です。
そして最近になって登場したのが上位版の「PLAUD NOTE Pro」。ただの録音機というだけではなく、「話す内容をAIが自動で文字起こし・要約・議事録作成」してくれる新しいツールとして、注目を集めています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ボタン1つで何を録るかを自動で判断
2）クラウド連携AIが文字起こし＆要約まで自動実行
3）厚さ3mmは変わらず、内部は大幅アップデート
購入時に注意したいポイント
1）高性能ゆえに価格とランニングコストはやや高めの印象
2）スマホでも十分!? 「必要性の線引き」
