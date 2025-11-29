会議も取材も、気づけば「録音してあとでAIに文字起こしさせる」が当たり前になってきました。最初は「そんなに便利なの？」と半信半疑でしたが、いざ使い始めるともう手放せません。

その流れの中で人気を集めているのが、PLAUD NOTE。シンプルでおしゃれな見た目と使いやすさで、仕事感のないボイスレコーダーとしてSNSでも話題です。

そして最近になって登場したのが上位版の「PLAUD NOTE Pro」。ただの録音機というだけではなく、「話す内容をAIが自動で文字起こし・要約・議事録作成」してくれる新しいツールとして、注目を集めています。

■Amazon.co.jpで購入