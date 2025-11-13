Amazonセール情報大紹介！ 第362回
75V型・4K・144Hz対応！TCL最新大画面テレビ「75T8B」がAmazonタイムセール中
2025年11月13日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】TCL 75V型 テレビ 4K液晶 倍速 量子ドットPro 75T8B 登場！
リビングに映画館級の迫力を！ TCLの75V型 4K液晶テレビ「75T8B Google TV搭載」のAmazon.co.jp限定モデルが、Amazonタイムセールに登場です。
75インチの大画面に、量子ドットPro、144Hz倍速パネル、ONKYO 2.1chスピーカーを搭載。参考価格131,637円のところ、17％OFFの109,800円というお買い得価格で手に入ります。
TCL 75V型 テレビ 4K液晶 倍速 量子ドットPro 75T8Bの特徴
① 量子ドットProで鮮やか映像
量子ドットPro技術で10億色を再現。映像エンジン「AiPQ プロセッサー3.0」がシーンごとに画質を最適化し、Dolby VisionやHDR10+にも対応。
② ゲームに最適な144Hz倍速パネル
144Hz対応の倍速パネルを搭載し、1秒間に最大144回画面をリフレッシュ。HDMI 2.1入力やVRRにも対応しており、ゲームも動画も滑らかで快適に表示できます。
③ ONKYO 2.1chスピーカーで立体音響
ONKYO製2.1ch Hi-Fiスピーカーを搭載。Dolby AtmosとDTS Virtual:X対応で、空間全体に立体的な音が広がり、立体的なサウンドを楽しめます。
お得な価格で手に入れるチャンス！
4K・144Hz・量子ドット・Dolby Atmos対応の75インチテレビが、この価格帯で手に入るのはお得。ぜひこの機会に、自宅のエンターテインメント環境をグレードアップしましょう。
※価格は85V型など、サイズによって異なります。
