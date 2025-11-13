このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第357回

ダウンのような暖かさ！ SUBUのあったか秋冬サンダルが11%OFFで登場

2025年11月13日 12時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで SUBUのスリッポンを入手

SUBUのスリッポンが11%OFF！

　冬に履くサンダル「SUBUのスリッポン」が11%OFFで登場！

　ふわふわの起毛素材と中綿入りのアッパーが、まるでダウンのように足全体を包み込みます。

　素足でも暖かく、キャンプやベランダ履きにもぴったりのスリッポンが、過去価格4,600円のところ、11%OFFの4,090円で手に入ります。

　ぜひ、この機会にチェックしてみましょう。

SUBUのスリッポンの特徴

①抜群のフィット感で優しい履き心地

　起毛加工の内側生地と4層構造のインソールが足全体を包み込み、抜群のフィット感を生み出します。

②軽量なのにダウンのような暖かさ

　アッパーには軽量で耐久性のあるファブリックを採用し、さらにテフロン加工で撥水性と防汚性を備えています。

　また、内側は起毛素材になっているため、素足でも暖かく、ダウンのような優しい履き心地を実現しています。

③豊富なカラーバリエーション

　カラーバリエーションが豊富なので、ユニセックスでファッションの一部として楽しむことができます。

まとめ

過去価格：4,600円

現在の価格：4,090円［11%OFF］

　オシャレで温かいスリッポンで、冬のアウトドアやちょっとしたお出かけを快適に過ごしましょう。

アマゾンで SUBUのスリッポンを入手

