ダウンのような暖かさ！ SUBUのあったか秋冬サンダルが11%OFFで登場

SUBUのスリッポンが11%OFF！
冬に履くサンダル「SUBUのスリッポン」が11%OFFで登場！
ふわふわの起毛素材と中綿入りのアッパーが、まるでダウンのように足全体を包み込みます。
素足でも暖かく、キャンプやベランダ履きにもぴったりのスリッポンが、過去価格4,600円のところ、11%OFFの4,090円で手に入ります。
ぜひ、この機会にチェックしてみましょう。
SUBUのスリッポンの特徴
①抜群のフィット感で優しい履き心地
起毛加工の内側生地と4層構造のインソールが足全体を包み込み、抜群のフィット感を生み出します。
②軽量なのにダウンのような暖かさ
アッパーには軽量で耐久性のあるファブリックを採用し、さらにテフロン加工で撥水性と防汚性を備えています。
また、内側は起毛素材になっているため、素足でも暖かく、ダウンのような優しい履き心地を実現しています。
③豊富なカラーバリエーション
カラーバリエーションが豊富なので、ユニセックスでファッションの一部として楽しむことができます。
まとめ
過去価格：4,600円
現在の価格：4,090円［11%OFF］
オシャレで温かいスリッポンで、冬のアウトドアやちょっとしたお出かけを快適に過ごしましょう。
