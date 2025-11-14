オーム電機がリコール中のデスクライトで火災事故

消費者庁は11月14日、オーム電機がリコール中の「充電式LEDデスクライト」で火災事故が起きたことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2025年11月5日

機種・型番：DS-LD24AG

事故内容：当該製品を充電中に異音がしたため確認したところ、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた

11月14日現在、事故原因は調査中だが、同庁は製造不良の充電池の混入により出火に至った可能性があると説明している。

オーム電機では2023年11月から、今回焼損した機種に対するリコール（無償交換）を実施中。対象製品のユーザーは電話、メール、ウェブの専用フォームなどから無償交換の申請が可能だ。