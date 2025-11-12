セガは11月12日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchタイトルを対象とし、最大60％オフで購入できる「Black Fridayセール アーリースタート」を開催。セール期間は、2025年12月1日まで。

今回のセールでは、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボレーションキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが30％オフで初登場。

再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』アルティメット・エディションが60％オフ、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが49％オフでラインアップしている。

アトラスからは、「日本ゲーム大賞2025」の「年間作品部門」にて大賞を受賞した『メタファー：リファンタジオ』が50％オフで登場。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、全セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■セールタイトルピックアップ！

●PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：

PS5／PS4：6293円（30％オフ）

Switch：5593円（30％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2025年11月23日までとなります。

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

TM & © Mojang AB.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

●PS5／PS4『龍が如く８』アルティメット・エディション

セール価格：5104円（60％オフ）

©SEGA

●PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

セール価格：4431円（49％オフ）

©SEGA

●PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：4939円（50％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.