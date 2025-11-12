Amazonセール情報大紹介！ 第355回
爆速7,100MB/sのSSDがまさかの2万円以下。Crucial P310がセール価格
2025年11月12日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】Crucial(クルーシャル) P310 2TB 3D NAND NVMe PCle4.0 M.2 2280 SSD 登場！
ゲームや動画編集が一気に快適になる、Crucial（クルーシャル）の高速NVMe SSD「P310 2TB」が、Amazonに登場しました。
PCIe Gen 4.0規格に対応し、最大読込速度7,100MB/sを実現。ゲームや動画編集に最適なこのモデルが、参考価格20,505円のところ、7％OFFの19,036円というお買い得価格で手に入ります。
Crucial(クルーシャル) P310 2TB 3D NAND NVMe PCle4.0 M.2 2280 SSDの特徴
① 最大7,100MB/sの超高速パフォーマンス
PCIe Gen4×4対応で、最大シーケンシャル読み取り7,100MB/s、書き込み6,000MB/sを実現。従来のGen3 SSDに比べて約2倍のスピードを誇り、PCの動作を一気に快適にします。
② 2TBの大容量ストレージ
最新ゲームや高解像度動画ファイルを余裕で保存できる2TBモデル。M.2 Type 2280フォームファクター採用で、デスクトップPCにもノートPCにも対応します。
お得な価格で手に入れるチャンス！
これだけの性能を持つGen4 SSDが2万円以下で手に入るのは、まさにお買い得。PCの動作を一新したい人や、ゲームロードを短縮したい人は、この機会をお見逃しなく。在庫変動も激しい人気モデルなので、気になる人は早めのチェックをおすすめします。
※価格は容量や在庫状況によって変動する場合があります。
