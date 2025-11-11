ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月10日、同社が後援する「渋谷 Spotify O-EAST」で行われるライブイベント「“GAME MUSIC CROSSING TOKYO” ～Collaborated with PlayStation Game Music大賞～」を実施すると発表。実施日は、2025年12月10日だ。

また、同日17時30分より「PlayStation Game Music大賞 2025 結果発表」をPlayStation公式YouTubeおよびニコニコ生放送で生配信する。

“GAME MUSIC CROSSING TOKYO” ～Collaborated with PlayStation Game Music大賞～

本イベントは、ゲーム音楽に特化したライブ＆DJイベントで、サウンドクリエイターやシンガーによる生パフォーマンスを楽しめる。出演が決定しているアーティストとして、『ペルソナ３ リロード』の楽曲歌唱を担当するAzumi Takahashiさん、Lotus Juiceさんによるライブ演奏が行われる。

また、DJプレイとしてTomoya OhtaniさんによるSONIC関連楽曲を中心としたDJセット、大国奏音さんによるSEGA楽曲DJセット、そしてHiroshi Okuboさん、Sho OkadaさんによるBandai Namco Game Music DJセットといったゲームをモチーフにしたパフォーマンスが披露される。

なお、本イベントは 「PlayStation Game Music大賞 2025」とのコラボレーション企画として、イベント冒頭にリアル表彰式を開催する。プレゼンターには、元MOROHAのギタリストとして知られるUKさんが登壇予定。また表彰式後には、ゲーム楽曲に造詣の深いイギリス人DJ Submerseさんによる、PlayStation Game MusicのスペシャルDJセットが披露される。

11月10日より、イープラス最速先行を開始しているので、日本が世界に誇るエキサイティングなゲーム音楽のリアルなステージをこの機会に体感してみてはいかがだろうか。

■ ライブイベント概要

会場：Spotify O-EAST

前売りチケット：5800円（1ドリンク代別途）

（当日券は、6300円で当日会場にて販売予定）

開場時間：17時30分 開演時間18時30分

出演者：

・Azumi Takahashiさん、Lotus Juiceさん

・Tomoya Ohtaniさん（DJ）

・VJ: KIKUZOさん

・大国奏音さん（DJ）

・Hiroshi Okuboさん［Bandai Namco Research Inc.］

・Sho Okadaさん［Bandai Namco Studios Inc.］

・UKさん

・Submerseさん（DJ）

＊ライブ&DJパートについては、出演者ごとに約30-40分のパフォーマンスを予定しています。

主催：NexTone

後援：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

協力：アトラス／セガ／バンダイナムコエンターテインメント（五十音順）

企画・制作：HOT STUFF PRESENTS

▼チケット購入はこちら

国内受付：https://eplus.jp/gmct/

海外受付：https://eplus.tickets/gmct/

「PlayStation Game Music大賞 2025 結果発表」番組配信決定！

「PlayStation Game Music大賞 2025」は、PlayStationフォーマットでリリースされたゲームのサウンドトラックを対象に、2025年9月24日から10月31日までのユーザーのストリーミング再生回数とファンからのコメントに基づいて優れた作品を表彰するもの。コメントは9月24日から10月31日まで募集し、ユーザーからたくさんの声が寄せられたという。

2025年12月10日17時30分より、この結果を発表する番組をPlayStation公式YouTubeおよびニコニコ生放送にて生配信を実施。また同日に開催される「“GAME MUSIC CROSSING TOKYO” ～Collaborated with PlayStation Game Music大賞～」の会場でも番組を開場中にライブビューイングで上映する。ライブに参加する人はもちろん、生配信で発表を楽しもう。

■配信概要