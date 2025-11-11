スクウェア・エニックスは11月11日、1995年に発売されたスーパーファミコン用ゲーム「ロマンシング サ・ガ３」が発売30周年を迎えたことを記念して、スマートフォン版の72％オフセールを開始した。

通常3600円のところ、いまなら1000円で本作をプレイできる。期間は11月24日まで。

●App Store

https://sqex.to/RSG3_A

●Google Play Store

https://sqex.to/RSG3_G

また、本日（11月11日）12時より、関連楽曲をぎゅっと集めたライブ配信「Romancing SaGa 3 Music Special Live Stream」をYouTubeのSQUARE ENIX MUSIC Channelにて開催中。11月12日21時ごろまで楽しめるという。

「ロマンシング サガ3」は、8人の個性あふれる主人公から1人選び、自由なストーリーを楽しめるRPG。戦争を描く「マスコンバット」や、会社経営「トレード」といったミニゲームが人気で、ドハマりした人も多いのではないだろうか。

© SQUARE ENIX, Planned & Developed by ArtePiazza, ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI