スクウェア・エニックスは9月25日、各ストアにて「スクエニTGS SALE Part 2」を開催した。

「日本ゲーム大賞2025」にて年間作品部門・優秀賞を受賞した、HD-2D版「ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…」や「ロマンシングサガ2 リベンジオブザセブン」をはじめとするダウンロード版人気タイトルをお得に楽しめるセールとなる。

とくに「ロマサガ2R」は最安値を更新し、6820円を4092円（40％オフ）にする驚きの価格に。対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）だ。

また、Xboxのオンライン配信番組「Xbox 東京ゲームショウ 2025 ブロードキャスト」にて「ロマサガ2R」のXbox Series X|S／Windows版が発売されることも発表。発表と同時に発売となり、こちらは30％オフセール（4774円）を実施している。

帝国の皇帝たちと七英雄との長きに渡る激しい死闘を描き、フリーシナリオで展開される壮大なストーリーをこの機会にぜひ体験しよう。

そのほか、セール対象のタイトルとしては「クロノ・トリガー」が50％オフ、「ファイナルファンタジー16」が40％オフ、「スターオーシャン4」が70％オフと多数の名作がお買い得となっているので、特設ページをチェックしてほしい。

・「スクエニTGS SALE」特設ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/tgs2025/?utm_source=x&utm_medium=part2&utm_campaign=tgssale2025

© SQUARE ENIX