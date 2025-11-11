デスクトップ＆ノートPC向けに最新DDR4メモリが登場　1.2V駆動で省エネ性能アップ

エレコム、DDR4対応の新メモリモジュール4製品を発売 ─ 高速・省電力・安心の6年保証付き

エレコムは11月11日、DDR4規格に対応したデスクトップPC用およびノートPC用メモリモジュールの新製品4モデルを発表した。ラインアップは、デスクトップ向けの288pin DDR4-SDRAM DIMMと、ノートパソコンやスリム型デスクトップ向けの260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMの2タイプ。それぞれ16GBと8GBの容量が用意され、価格はオープン価格となっている。

高速転送と安定動作で快適なパフォーマンスを実現

今回登場した新モデルは、最大25.6GB/sのデータ転送速度を実現。複数アプリの同時起動や動画編集など、負荷の高い作業でもスムーズで安定した動作を可能にする。メモリ容量を拡張することで、パフォーマンスの向上と快適な作業環境を両立できるのが特長だ。

低電圧設計で省電力化、環境にも配慮

DDR3の1.5Vに対し、今回のDDR4モデルは1.2Vで動作。これにより消費電力を抑えつつ、高いパフォーマンスを維持できる。さらに、EUの環境基準「RoHS指令」に準拠し、有害物質の使用を制限。地球環境への配慮も行き届いた製品となっている。

安心の6年保証とユーザーフレンドリーな設計

全モデルに6年保証が付帯しており、長期間にわたって安心して使用できる。また、端子部分にはなだらかな傾斜が施されており、メモリスロットへの装着がスムーズに行えるのも嬉しいポイントだ。

型番ラインアップ

デスクトップ用 16GB：EW3200-16GA/RO

デスクトップ用 8GB：EW3200-8GA/RO

ノート・薄型デスクトップ用 16GB：EW3200-N16GA/RO

ノート・薄型デスクトップ用 8GB：EW3200-N8GA/RO