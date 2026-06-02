エレコム、推し活にも最適なMagSafe対応スマホリング発売　ミラー付きモデルも

エレコムは、スマートフォンを自分好みにカスタマイズできるMAGKEEPスマホリングを5月下旬より発売する。価格はオープン価格となっている。
エレコムが新たに提供するMAGKEEPスマホリングは、アクセサリー感覚でスマートフォンを飾りたてることができるアイテムだ。2タイプのデザインがあり、スマホケースに挟むことができる透明ラメ仕様の中心を持つタイプと、背面にミラーが付いたタイプがある。これにより、推しの写真やステッカーを可愛く盛りつけることができ、またいつでも身なりをチェックすることができる。
このスマホリングは、MagSafe対応iPhoneまたはMagSafe対応ケースの背面にマグネットの力で簡単に装着できる。ビーズチャーム付きで、指を通して持つことでスマートフォンの落下防止に役立つが、チャームはカニカン仕様で着脱が可能だ。これにより、気分に合わせたアレンジを楽しむことができる。さらに、メタルリングステッカーが付属しており、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能だという。
デザインはホワイト、シルバー、ブルーの3色展開で、消費者の多様な好みに応える。
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