トラックボールマウス「bitra」が再登場　30％小型化＆ホワイト追加モデル

エレコム、小型トラックボールマウス「bitra」を11月下旬に発売

エレコムは、11月下旬より小型トラックボールマウス「bitra（ビトラ）」を発売する。従来モデルより約30％小型化され、持ち運びやすさを強化した点が特徴だ。復刻版となる今回のモデルでは、ホワイトカラーが新たに追加されている。

USB無線とBluetoothの2方式対応、初心者でも扱いやすい操作性

「bitra」はUSB 2.4GHz無線とBluetoothの2種類の接続方式に対応し、トラックボールに慣れていないユーザーでも使いやすい設計となっている。ラインアップは親指操作タイプと人差し指操作タイプの2種類で、どちらも静音スイッチを備え、静かな環境でも操作音を抑えられるという。

操作タイプごとの特徴：16度傾斜ホイールや大型34mmボールを採用

親指操作タイプには、本体の傾斜角と合わせた16度の傾きを持つスクロールホイールを搭載し、指の動きと自然に連動する操作感を実現している。

人差し指操作タイプは、直径34mmの大型ボールによって広範囲のカーソル移動がしやすく、精密な作業にも向いている。どちらのタイプも男女問わず握りやすいサイズバランスで、持ち運びに便利な専用収納ポーチが付属する。

予約特価9,980円、通常価格は12,980円

「bitra」の通常販売価格は12,980円。エレコムダイレクトショップでは11月13日から予約販売を開始し、期間限定で9,980円の特別価格が設定される。

交換用ボールも2サイズ展開

同社トラックボールマウス用の交換ボールも用意され、直径25mmと34mmの2種類が展開される。価格はそれぞれ1,880円と2,479円だ。