大人気トラックボールマウス「HUGE」が8年ぶり進化　新モデル「HUGE PLUS」登場

エレコム「HUGE」シリーズが8年ぶりに刷新、新モデル「HUGE PLUS」発売へ

エレコムは11月13日、同社の人気大型トラックボールマウス「HUGE」シリーズを8年ぶりに大幅リニューアルした新モデル「HUGE PLUS」を11月下旬に発売すると発表した。価格は19,800円で、11月13日より先行予約が開始される。

大型52mmボールと高性能ベアリングで操作性を向上

HUGE PLUSは、直径52mmの大型トラックボールを採用し、支持ユニットに高性能ベアリングを搭載。滑らかな操作感を実現し、長時間作業でも手首への負担を抑える設計となっている。

3種の接続方式と3台同時接続に対応

接続方式はUSB 2.4GHz無線、Bluetooth、USB有線の3種類をサポート。最大3台のデバイスを切り替えて使えるという。

USB Type-C充電式バッテリーと静音スイッチを搭載

電源にはリチウムイオン電池を内蔵し、USB Type-Cポートからの充電に対応。電池交換が不要な上、静音スイッチを採用しているため、周囲を気にせず集中して作業できる。

先行予約は11月13日〜18日、割引価格で購入可能

先行予約はエレコムダイレクトショップ限定で11月13日から18日23時59分までの期間に実施され、16,800円の割引価格で購入できる。