USB Power Delivery EPR対応！ 240W高出力のUSB-Cケーブルが登場

エレコム、最大240W対応のUSB Type-Cケーブルを発売──ノートPC充電にも最適

エレコムは11月11日、最大240Wの高出力充電を実現するUSB Power Delivery EPR（Extended Power Range）対応のUSB Type-Cケーブルを、11月中旬より発売すると発表した。新ラインアップは「スタンダード」「高耐久」「なめらか」の3タイプ全16モデルを展開し、価格は1,580円〜2,180円。

最大240W対応でノートPCも余裕の充電性能

新製品は最大240W（48V/5A）の高出力に対応。USB Power Delivery EPR規格を採用し、ノートパソコンや大型モバイルデバイスなど、高電力を必要とする機器でも安定した充電が可能だ。また、最大480Mbpsのデータ転送速度にも対応し、充電しながらのデータ通信もスムーズに行えるとしている。

3タイプ展開──使い方に合わせて選べる設計

スタンダードタイプはブラックとホワイトの2色展開で、日常使いに最適なベーシックモデル。シンプルなデザインで誰でも扱いやすい。

高耐久タイプは、高密度配線構造とナイロンメッシュ素材を採用。断線や摩耗を防ぎ、長期間の使用にも耐える設計だ。

なめらかタイプは柔らかいシリコン素材を採用し、ケーブルの取り回しがスムーズ。ソフトな質感で、デスク周りでも絡まりにくく快適に使える。

細部まで品質を追求したこだわり

全モデルに信号劣化を防ぐ金メッキピンを採用。コネクター部分には仕様が印字されており、一目で対応スペックを確認できる。